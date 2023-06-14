Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli ürünlerinden Hartlap Bıçağı, kurban bayramı öncesi ustaların maharetli ellerinde hazırlandıktan sonra tezgahlardaki yerini aldı. Bıçakçılar, tezgahlarda satışa çıkardıkları ürünlerle hem şehirlerine hem de yurt içi ve yurt dışına hizmet veriyorlar.

Tescilli Maraş bıçakları kurbana hazır

Tarihi Demirciler Çarşısı'ndaki dükkanlarda hazırlanan bıçaklar bayram öncesi satışa çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli ürünlerden Hartlap Bıçağı, kurban bayramı öncesi ustaların maharetli ellerinde hazırlandıktan sonra tezgahlardaki yerini aldı.

Kurban bayramına sayılı günler kala Kahramanmaraş'ın dünyaca ünlü bıçaklarının üretildiği Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Demirciler Çarşısını hareketlendirdi. Tezgahlardaki yerini alan bıçak ve satır çeşitleri ile zırhlar 50 lira ile 500 lira arasında satışa çıkarıldı. Hartlap Mahallesi'nde 1820 yılından günümüze kadar dede mesleğini sürdüren Bahaettin Çelik, bin civarı bıçak ile tezgahları süslediklerini ve Kurban Bayramı öncesi satışa sunduklarını söyledi.

Çelik, "Tüm vatandaşlarımızın başı sağ olsun deprem sonrası biraz ara verip 3-4 ay sonra yeniden işimizin başına geçip bayrama hazırlandık. Kurbanda kullanılabilecek, yüzme bıçakları, kesme bıçakları, satır, zırh, şiş ve ızgara gibi ürünlerin üretimini yapıp satışa sunduk. Hem şehrimize, hem yurt içi ve yurt dışına da yolluyoruz. 150 yıldır 7. kuşak olarak bu meslekle uğraşıyoruz. Kendi beğenmediğimiz hatalı ürünü rafımıza bırakmıyoruz. Bine yakın ürünümüz var. Şuanda bıçakçılık üretimi 4 atölye ve inşaat aşamasındaki fabrika ile devam edeceğiz" dedi.

Bıçakçı ustası Serdar Şahin de "Bıçak alacak vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Özellikle deprem bölgesindeyiz uygun şekilde vatandaşların bıçaklarını keskinleştiriyoruz" diye konuştu.

Müşterilerden İbrahim Baz ise "Ülkemizde en kaliteli bıçaklardan yapılan yerlerden biri şehrimizdir. Görev yaptığım yerlerdeki arkadaşlarımıza bin civarında bıçak alıp dağıtmışımdır" ifadelerini kullandı.