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Terme Karma OSB'de Altyapı ve Yatırım Değerlendirmesi Yapıldı

Terme Karma OSB'de Altyapı ve Yatırım Değerlendirmesi Yapıldı
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Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Terme Karma Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi'nin Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda altyapı çalışmaları, yatırımcı imkanları, Temmuz ayı ön tahsis başvuruları ve denetim raporu görüşüldü. Ayrıca Yeşilay ile iş birliği protokolü hazırlıkları ele alınırken, üretim ve istihdamın artırılması hedeflendi.

Samsun'un sanayi gücünü artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Terme Karma Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi'nin( Osb ) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında düzenlenen toplantıda, OSB genelindeki altyapı çalışmalarının mevcut durumu ile yatırımcılara sunulan imkanlar değerlendirildi. Temmuz ayına ilişkin ön tahsis başvuruları da toplantının gündeminde yer aldı.

Toplantıda ayrıca, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan 2. Dönem Denetim Kurulu Raporu görüşülerek onaylandı.

Öte yandan Yeşilay Samsun Şubesi, Yeşilay Spor Kulübü ve Terme Karma OSB iş birliğiyle hayata geçirilmesi planlanan "Bağımlılıkla Mücadele Kurumsal Danışmanlık, Eğitim ve Koordinasyon Protokolü"ne ilişkin hazırlıklar da ele alındı.

Toplantıda, üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması, sanayi yatırımlarının desteklenmesi ve toplumsal değerleri gözeten bir kalkınma anlayışının güçlendirilmesi hedefi vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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