Terme'de Karma Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları devam ediyor

Samsun'un Terme ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Terme Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Ekmekçi'nin çalışmalarıyla 'Karma Organize Sanayi Bölgesi' hayata geçiriliyor. Terme Karma OSB ile ilçeye en az 1 milyar TL yatırım getirilmesi ve 3 bin ve daha fazla kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Terme'de artık işsizlik ve yatırım sıkıntısı kalmayacak" dedi.

Terme içesinde, Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Terme Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Ekmekçi'nin çalışmaları ile 'Karma Organize Sanayi Bölgesi' hayata geçiriliyor. Terme Karma OSB ile ilçeye en az 1 milyar TL yatırım getirilmesi ve 3 bin ve daha fazla kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Sanayi esnafıyla yaptığı programda, 20 milyon TL'lik ortak kullanıma ait 'Terme Cazibe Merkezi'ni yeni sanayi sitesinde esnafın hizmetine sunmaktan mutlum olduklarını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen bu projelerin, Terme'nin yüzünü geleceğe dönük olarak değiştirmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, programda yaptığı konuşmada projenin önemine değinerek, "Karma OSB'miz için arazi onayı alındı. Terme Karma OSB için kurucu müteşebbis heyet kuruldu. Çok yakında istihdamın kapılarını aralayacak bu büyük yatırım için yatırımcılarımızdan ön başvuruları alacağız. Çok şükür mücadelelerimiz sonuç verdi" diye konuştu. - SAMSUN