Termal tesisler yarıyıl tatilini dolu dolu geçirecek

Önemli termal kaynaklarıyla dört mevsim misafirlerini ağırlayan, Bursa, Yalova, Kütahya ve Balıkesir'deki termal tesisler, yarıyıl tatilini yüzde 100 dolulukla geçirmeye hazırlanıyor.

Ziyaretçilerine özellikle kış mevsimlerinde alternatif tatil imkanı sunan termal turizm merkezlerindeki yarıyıl tatili hazırlıkları tamamlandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcaları, orman içinde doğal güzellikleri, mağarası ve yürüyüş yoluyla yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AA muhabirine, Oylat Kaplıcaları'nın 85 yıllık yerleşim geçmişinin olduğunu söyledi.

Kaplıcanın geniş orman arazilerinin içinde 700'lü rakımlarda bulunduğunu aktaran Taban, "Oylat doğal kaynağından çıkıyor ve hiçbir işlem görmeden direkt olarak havuzlara, odalara aktarılıyor. Burada vatandaşlarımız doğal tabiattan gelen kaynağı direkt olarak kullanabiliyorlar." dedi.

Oylat'ta 610 yatak kapasitesi ve 250 odanın bulunduğunu belirten Taban, şöyle konuştu:

"Otellerimizin doluluk oranı yıl ortalamasında yüzde 70 seviyelerinde ancak özel zamanlarda yüzde 100 doluluk şeklinde ilerliyor. Dolayısıyla gelmek isteyen, konaklamak isteyen vatandaşlarımızın erken rezervasyon yapması önemli. Bunu da buradan hatırlatmış olayım. Tüm öğrencilerimize ve velilerimize bu vesileyle iyi tatiller diliyoruz."

Taban, ayrıca doğal şelalenin, kaplıcalara 5 kilometre uzaklıktaki Oylat Mağarası'nın da ziyaretçilerin ilgisini çektiğini sözlerine ekledi.

Yalova'da termal tesisler yarıyıl tatiline yüzde 100 dolulukla giriyor

Yalova'nın Termal ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 17 tesis ve belediye belgeli işletmelerle 5 bin yatak kapasiteye sahip termal turizm bölgesi yarıyıl tatilinde öğrenci ve ailelerini ağırlayacak.

Şimdiden yüzde 100 rezervasyona ulaşan işletmeler, tatillerini doğayla iç içe geçirmek isteyen aileleri bekliyor.

Toplam 3 bin 600 dönüm üzerine kurulu Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdürü Mehmed Burhan Topsöğüt, kış sezonunda çok güzel kar yağışı aldıklarını söyledi.

İstanbul, Bursa ve Kocaeli'ye 1 saatlik mesafede olduklarını anlatan Topsöğüt, şöyle devam etti:

"Daha bir iki hafta önceden yüzde 100 doluluğa ulaştık. Bölgedeki diğer tesislerimiz de dolmaya başladı şu anda. İki haftalık süreç için yüzde 100 doluluğa ulaştık. Gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarımızı yaptık. Buranın en güzel özelliklerinden biri kaplıcaların sıcak suyu. Bizim suyumuzun kalitesi çok iyi. Açık termal havuza sahip olmamızın verdiği avantajla misafirlerimizi bekliyoruz. Özellikle kar yağarken insanlar sıcak havuza girip bunun keyfini yaşadığında çok daha mutlu oluyor."

Topsöğüt, bölgede günübirlikçiler için de tesislerin olduğunu dile getirerek, "Otellerde yer bulmak zor. Dolayısıyla günübirlik misafirlerimizi de bekliyoruz. Geldiklerinde havuzlarımız ve hamamlarımızdan hizmet alabilirler." diye konuştu.

Tesiste "Atatürk Arboretumu'nun da yer aldığı hatırlatan Topsöğüt, kar altında çok sayıda anıt ağacın bulunduğu bölgeye doğa fotoğrafçılarını da beklediklerini söyledi.

Kütahya'daki termal tesislerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor

Kütahya kent merkezine yakın Yoncalı ve Ilıca kaplıcalarının yanı sıra termal su kaynaklarına sahip Simav, Gediz, Tavşanlı, Emet ve Hisarcık ilçelerindeki yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli turizm işletmelerinde yarıyıl tatili dolayısıyla rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Kütahya-Tavşanlı kara yolu yakınında 42 derece sıcaklığa ulaşan suya sahip Yoncalı Kaplıcaları'ndaki tesislerin doluluk oranı şimdiden yüzde 95 seviyelerine ulaştı.

Kütahya Termal ve Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Cafer Küçük, il genelinde yaklaşık 30 tesisin bulunduğunu, yarıyıl tatili dolayıyla çocuklu ailelerin termal tesislere yöneldiğini dile getirdi.

Hisarcık ilçesinde belediye tarafından işletilen 140 yatak kapasite Esire Termal Turizm Merkezi ise yarıyıl tatiline tam dolulukla girecek.

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, özellikle çocuklu ailelerin termal tesisleri tercih ettiğini söyledi.

Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerin Esire Termal Turizm Merkezi'ni hem şifa hem de dinlenmek için geldiğini belirten Demirtaş, "Binlerce yıldır tamamen kendiliğinden kaynayan sıcak suyumuzun doğal yapısını bozmadan vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi selenyum içeren termal kaynaklara sahip

Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki 98 ila 106 derecelerde çıkan ve selenyum içeren termal kaynak da tatilciler tarafından tercih ediliyor.

Hazırlıkların tamamlandığı ilçedeki tesisler, cuma gününden itibaren başlayan sömestir tatili için yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı.

Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, tesislerin aileler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Sömestir tatilinde tesislerin yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştığını belirten Göksel, "Şu anda önümüzdeki birkaç için bile yoğun talep var. Sakin bir yer inşa ettik, tüm halkımızı davet ediyoruz. İlçemiz helvası ve etiyle de çok meşhurdur. Herkesi ilçemize bekliyoruz. Termal suyumuz çok şifalıdır." diye konuştu.