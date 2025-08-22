Temmuzda Türkiye'de 9 Bin 946 Şirket Kuruldu

Türkiye'de, temmuzda 9 bin 946 şirket ve kooperatif kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, temmuzda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,5, kooperatif sayısı yüzde 17 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,1, kooperatif sayısı yüzde 37,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,7 arttı.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,9, şirket sayısı yüzde 0,8 artarken, kooperatif sayısı yüzde 40,8 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 0,6, kooperatif sayısında yüzde 14 artış görülürken gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8,3 azalış kayıtlara geçti.

Temmuzda tüm illerde şirket kuruldu

Geçen ay, tüm illerde şirket kuruluşunun gerçekleştiği görüldü.

Temmuzda kurulan toplam 9 bin 946 şirket ve kooperatifin yüzde 87,3'ünü limited şirketler, yüzde 11,1'ini anonim şirketler, yüzde 1,6'sını kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,8'i İstanbul, yüzde 11,7'si Ankara ve yüzde 5,8'i İzmir'de kuruldu.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 98'i ticaret, 1434'ü inşaat ve 1232'si imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 737'si inşaat, 442'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 119'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Temmuzda kapanan şirket ve kooperatiflerin 1100'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 355'inin imalat ve 239'unun mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 572'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 219'unun inşaat, 137'sinin ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Temmuzda 158 kooperatif kurulurken bunların 111'i konut yapı, 22'si işletme ve 8'i motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak işbaşı yaptı. Diğerleri çeşitli alanlarda faaliyete geçti.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 675 yabancı ortak sermayeli şirketin 22'si Almanya, 19'u İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 91'i anonim, 584'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Kurulan söz konusu şirketlerin 470'i uzmanlaşmamış toptan ticaret, 174'ü ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 161'i işletme ve diğer danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,9'unu, yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

7 ayda 62 bin 14 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-temmuz döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azalışla 62 bin 14'e geriledi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,8 artışla 16 bin 582'ye yükseldi.

(Bitti)