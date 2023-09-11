Temmuzda İşsizlik Oranı Yüzde 9,4'e Düştü

TÜİK verilerine göre, temmuzda işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 38 bin kişi azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda işsizlik bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Hane Halkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.

TEMMUZ AYINDA İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,4 OLDU

TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

İŞ GÜCÜNE KATILMA YÜZDE 53,4 ORANINDA GERÇEKLEŞTİ

İş gücü temmuz ayında bir önceki aya göre 280 bin kişi artarak 34 milyon 962 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,1 oldu.

GENÇ KADINLARDA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 23,1 OLDU

Araştırma sonuçlarına göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık azaldı ancak yüzde 18,0 ile yine genel ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 23,1 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,5 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 22,7 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı temmuz ayında bir önceki aya göre 1,5 puanlık azalış ile yüzde 22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,8 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,8 olarak tahmin edildi.