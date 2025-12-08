Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı yapıldı

Dışişleri Bakanlığı ile Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) işbirliğiyle Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, AIPA ile Bakanlık ortaklığında yapılan toplantıya, kamu kurumlarıyla Türkiye'de yatırımı bulunan uluslararası teknoloji şirketlerinin Türkiye temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü Büyükelçi Hami Aksoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun ile Amazon, Binance, Ericsson, Google, Huawei, IBM, Insider, Mastercard, Meta, Microsoft, Nokia, Oracle, Samsung, Uber ve Yandex'in temsilcileri yer aldı.

Toplantıda, Türkiye'deki teknoloji ve inovasyon altyapısının güçlendirilmesi ile katma değeri yüksek teknolojiler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konularında kamu ile özel sektörün karşılıklı beklentileri değerlendirildi.

Böylece, Türkiye'nin teknoloji ekosisteminde yer alan paydaşlarla kurumsal bir istişare mekanizması tesis edilmesi amaçlandı.

"Bu stratejik diyaloğu daha da genişleteceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü Aksoy, son yıllarda teknoloji ve bilimde yaşanan hızlı gelişmelerin uluslararası ilişkilerde de dönüştürücü etki yarattığını belirterek, "Özel sektörden alacağımız geri bildirimler yalnızca yerel düzeyde değil, uluslararası ilişkilerimizi de şekillendirebilecek girdiler sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Uzun da açık kapı politikasıyla tüm küresel şirketlerle yüksek düzeyde iletişimde olduklarını ve Türkiye'de AR-GE yaparak işbirliği içerisinde dünya pazarına hizmet vermek isteyen firmalara destek olduklarını aktardı.

AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da özel sektör ve kamu arasındaki etkileşime katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını bildirerek, "Türkiye, yapay zekada kritik bir eşiğe gelmiş durumda ve bu eşiği aşmanın yolu, devletimizin öncülüğünde kamu, özel sektör ve sivil toplumun düzenli, yapılandırılmış ve sürdürülebilir bir diyalog içinde olmasından geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü bir yapay zeka ekosistemi için herkesin aynı sorumluluğu paylaşması gerektiğini belirten Küçükşabanoğlu, şunları kaydetti:

"Daha fazla konuşmalı, daha fazla işbirliği yapmalı ve stratejik adımları birlikte tasarlamalıyız. Önümüzdeki aylarda diğer ilgili kamu kurumlarının ve ekosistemin farklı paydaşlarının da katılımıyla bu stratejik diyaloğu daha da genişleterek sürdürmeyi hedefliyoruz. Toplantımız, Türkiye'nin inovasyon kapasitesini artıracak, yatırımları güçlendirecek ve ülkemizin teknoloji vizyonuna katkı sağlayacak somut önerilere kapı aralayacaktır."