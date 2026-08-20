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Bayraktar KALKAN DİHA Envantere Girdi

Bayraktar KALKAN DİHA Envantere Girdi
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TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla Bayraktar KALKAN DİHA'nın TCG Oruçreis'te envantere alınış töreni yapıldı. İHA'nın menzil ve kapasite özellikleri de açıklandı.

Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın ( Diha ) envantere alınmasına yönelik tören yapıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfının ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda TEKNOFEST Mavi Vatan açılış seremonisinin ardından Bayraktar KALKAN DİHA'nın envantere alınmasına yönelik tören düzenlendi.

TCG Oruçreis'te gerçekleştirilen törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kuvvet komutanları, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile savunma sanayisi sektör temsilcileri katıldı.

Öte yandan, haberleşme menzili 70 kilometrenin üzerinde ve operasyonel menzili 500 kilometre olan Bayraktar KALKAN DİHA'nın azami kalkış ağırlığı 78 kilogram, faydalı yük kapasitesi de 3 kilogram seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA
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