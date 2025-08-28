TEKNOFEST Mavi Vatan Başladı: Anadolu Ajansı'nın Gücü Duyurulacak

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın 3 gün boyunca ziyaretçilerini bekleyeceğini belirterek, "Anadolu Ajansı olarak biz buradaki gücümüzü Türkiye'ye ve dünyaya duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, TEKNOFEST Mavi Vatan'a ilişkin AA standında yaptığı değerlendirmede, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın ülke gençlerine bir mesaj verdiğini, Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğunu belirtti.

Karagöz, denizlerde, dünyanın en güçlü ordularının deniz kuvvetleriyle karşılaştırıldığında "mavi vatan"ı koruyabilecek durumda olunup olunmadığını sorarak, TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türk milletinin tam olarak bunu görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Bugün etkinlikte binlerce çocuğun belki ilk defa bir gemi gördüğüne işaret eden Karagöz, "Belki ilk defa bir denizaltının içine girdi, bir savaş gemisiyle tanıştı. Bunlar çok kıymetli kazanımlar. Biz ülkemizin bu anlamda ne kadar güçlü olduğunu gördük. Biz ülkemizin potansiyelini gördük. 'Mavi vatan' bizim için korumamız gereken, asla taviz vermememiz gereken bir ülkü. Eğer biz 'mavi vatan'dan en ufak bir taviz verirsek bizim bu sefer kara sınırlarımız da aynı şekilde büyük tehdit altında olur." diye konuştu.

Karagöz, "mavi vatan"ın teknolojide atılım yaparak korunacağını vurgulayarak, "En yüksek teknolojiyi üreterek ve onu kullanarak koruyacağız. TEKNOFEST kuşağı dediğimiz kuşak işin tam da bu noktasında devreye giriyor. Askerlere, ordumuza teknoloji desteği, teknoloji gelişim desteği TEKNOFEST kuşağından gelecek." dedi.

"Bugün şükürler olsun ordumuz en yüksek teknolojiye sahip bir ordu"

Karagöz, burada esasında bir sarmal olduğuna işaret ederek, ilkokulda, ortaokulda, lisede okuyan gençlerin TEKNOFEST Mavi Vatan'da teknolojileri gördüğünü, ondan sonra bu teknolojileri nasıl sivil mühendislik, teknoloji mühendisliği yoluyla daha ileriye götürülebileceğini düşündüğünü ve o alanda eğitimler aldığını anlattı.

"Bugün şükürler olsun ordumuz en yüksek teknolojiye sahip bir ordu. Hem karada hem havada hem de denizde." diyen Karagöz, bugün TEKNOFEST Mavi Vatan'da iki güzelliğin birden yaşandığına dikkati çekti.

Karagöz, TEKNOFEST Mavi Vatan'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatının bulunduğunu anımsatarak, Savarona'nın en güzel şekilde renove edildiğini aktardı.

Savarona yatının TEKNOFEST Mavi Vatan'da TCG Anadolu'nun yanında bulunduğunu belirten Karagöz, "Bir tarafta mazimiz bir tarafta atimiz diyoruz, geleceğimiz diyoruz." ifadesini kullandı.

Karagöz, TCG Anadolu'nun bugün dünyada çok az devletin sahip olabileceği yetenekte bir gemi olduğuna işaret ederek, "Onun da daha ilerisi geliyor. Milli uçak gemimiz geliyor. Şu anda TCG Anadolu'ya savaş uçaklarımız, insansız savaş uçaklarımız inip kalkabiliyor. Bu dosta güven, düşmana ise korku veren bir olay. Bunlara sahip olduğumuz için bu ülkenin bir evladı olarak çok gururluyum, çok mutluyum." diye konuştu.

Pek çok gencin bugün bunları tecrübe etmesini umduğunu aktaran Karagöz, "3 gün boyunca TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaretçilerini bekliyor olacak ve Anadolu Ajansı olarak biz buradaki gücümüzü Türkiye'ye ve dünyaya duyurmaya devam edeceğiz." dedi.