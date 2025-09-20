TEKNOFEST İstanbul'da DENEYAP Makeathon Heyecanı

TEKNOFEST İstanbul kapsamında DENEYAP Makeathon'da 130 öğrenciden oluşan 31 takım "Akıllı Şehirler ve Ulaşım Teması" ile dereceye girmek için yarıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen DENEYAP Makeathon, Türkiye'nin dört bir yanından teknolojiye ilgi duyan gençleri TEKNOFEST İstanbul'da bir araya getirdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan DENEYAP Türkiye Koordinatörü Banu Aras, burada öğrencilerin aldığı eğitimler sonucunda bir yarışma gerçekleştirdiklerini ve DENEYAP atölyelerinin 81 ilde 131 tane olmak üzere 11 farklı modülde eğitim verdiğini söyledi.

Türkiye genelinde yaklaşık 27 bin öğrenci ve mezunlarının bulunduğunu belirten Aras, "Bu yarışmada 15 bin öğrenci arasından seçilen 31 takım ve 130 öğrenci var. Öğrencilerimiz buradaki yarışmada tasarım üretimi, robotik kodlama ve nesnelerin interneti olmak üzere birbirinden farklı görevler gerçekleştiriyorlar. Aslında buradaki amacımız öğrencilerin takım ruhuyla beraber problem çözme becerilerini ortaya koymak. Çünkü halihazırda sıfırdan bir şekilde burada projelerini gerçekleştirdiler." diye konuştu.

"Amacımız çocukların yaratıcı düşünmelerini ortaya çıkarmak"

Ortaokul ve lise olmak üzere 2 farklı kategorilerinin bulunduğunu ve her 2 kategori için öğrencilere 2'şer görev verdiklerini, bu görevlerde de öğrencilerin 3 farklı modülde çalışmalarını gerçekleştirdiklerini anlatan Aras, şunları kaydetti:

"Bir tanesinde DENEYAP kart üzerinden bir görevleri var. Diğerinde robotik kodlama üzerinden bir görevleri var. Aynı zamanda belirli noktalara tasarım gerçekleştirmelerini istedik, durak gibi. Amacımız aslında çocukların yaratıcı düşünmelerini de ortaya çıkartmak. Burada tasarım üretim modülümüzden biraz daha esinlenmelerini bekliyoruz aslında."

Günün sonunda öğrencilerin ortaya çıkardıkları ürünleri değerlendirme imkanının olduğunu dile getiren Aras, "Belirli aşamalarda aldıkları puanlarla birlikte dereceye girecekler. Eğer ki burada öğrencilerin görev puanlarında bir eşitlik varsa o zaman süreye bakacağız. İşte o zaman cihazları çarparak mı gitti hatasız mı gitti bu önemli olacak." dedi.

Aras, bu öğrencilerin Türkiye için geleceğin yıldızları olduğunu ifade ederek, günün sonunda TEKNOFEST'in gençler için gerçekten çok büyük hem geleceğe açılan bir kapı hem de ciddi anlamda bir nimet olduğunu vurguladı.

TEKNOFEST'in önemine dikkati çeken Aras, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Buraya geldiklerinde takım arkadaşlıklarından ziyade farklı arkadaşlıklar kuruyorlar. Hem gerçek hayattaki problem çözme becerilerinde artı kazanıyor aynı zamanda dışarıyı gezerek TEKNOFEST'in ne olduğunu görmüş oluyorlar. TEKNOFEST'in heyecanı hiçbir zaman bitmiyor. Bizim katıldığımız kaçıncı TEKNOFEST'imiz ama hem ciddi bir heyecanı var hem de aynı zamanda damarlarımıza kadar hissettiğimiz bir gururu var. Hem çocuklarımızın gözünde gördüğümüz parıltıdan kaynaklı hem de gökyüzünde uçan Solo Türkler, Kızılelmalar'dan kaynaklı gurur var. Bu gururu kendi milletimizle de paylaşıyor olmak bizler için ayrı bir gurur sebebi."