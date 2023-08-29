Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Küçük Sanayi Sitesi Projesi Hakkında Esnafla İstişarede Bulundu

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Çay Mahallesi'nde yer alan esnafla bir araya gelerek ilçeye kazandırılması planlanan küçük sanayi sitesi projesinin planları hakkında istişarede bulundu.

Başkan Togar, toplantıda yaptığı açıklamada ilçeye kazandırılması planlanan küçük sanayi sitesi ile şehir merkezindeki sanayi esnafını taşıyarak daha kullanışlı ve modern imkanlar sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Toplantıda projeye dair planlardan söz eden Togar, Aşağıçinik Mahallesi'nde bulunan eski Tekel depolarının hemen arkasında yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 30 bin metrekarelik arazinin küçük sanayi sitesi olarak bakanlıktan tahsisinin alınması için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Bu tahsisle birlikte, ilçenin gelecek 30 yılındaki küçük sanayi sitesi ihtiyacını tamamen karşılanacağı örnek bir projenin temellerinin atılacağını belirten Hasan Togar, "Proje kapsamında, çeşitli ebatlarda 150 adet iş yerinin yer alacağı modern bir küçük sanayi sitesi oluşturacağız. Küçük sanayi sitemiz, işletmelerin ve çalışanların ihtiyaçlarına yönelik olarak restoran, park, dinlenme ve spor alanları gibi sosyal donatılara da sahip olacak. Esnafımızın daha modern bir çalışma ortamına sahip olmasına imkan tanırken ilçe merkezimizi de rahatlatacağız. Bu projenin tamamlandığında ilçemizin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacak bir hizmet olacağına inanıyorum" dedi.

Başkan Togar, ilk etapta yer tahsisinin yapılması için çalışacakları sonrasında projenin 2024 yılı içerisinde temelinin atılacağını ve 2025 yılında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti. Togar proje ile ilgili açıklamalarının ardından esnaftan gelen sorulara da yanıt vererek projenin detaylarını istişare etti. - SAMSUN