TEDAŞ ve ISSA'dan Vision Zero Sempozyumu

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ile Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı (ISSA) işbirliğinde düzenlenen "Vision Zero 'Together for Life' Sempozyumu" önemli mesajlarla tamamlandı.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, ISSA işbirliğinde düzenlenen sempozyum, elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği kültürünün güçlendirilmesi ve uluslararası iyi uygulamaların paylaşılması doğrultusunda ortak çalışma anlayışının geliştirilmesine yönelik adımlarla tamamlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın himayelerinde, TEDAŞ İstanbul Uluslararası Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen sempozyuma, Alman Kaza Sigortası Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Bağlı, ISSA Elektrik, Gaz ve Su Bölümü Başkanı Jens Juhling, Vision Zero Yönlendirme Komitesi Başkanı Helmut Ehnes, Alman Kaza Sigortası Kurumu Direktör Yardımcısı Sven Timm ve Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, 21 elektrik dağıtım şirketinin üst düzey yöneticileri, TEDAŞ çalışanları, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ve sektör temsilcileri katıldı.

İki gün süren sempozyum kapsamında, liderlik, risk ve tehlike yönetimi, güvenlik, sağlık ve çalışan refahı, yüklenici yönetimi, yol güvenliği, dijital medyanın iş güvenliğindeki rolü, yapay zeka uygulamaları, Almanya ve dünyadaki Vision Zero örnekleri ile elektrik dağıtım sektöründeki iyi uygulamalar ele alındı.

Sempozyumun sonunda, elektrik dağıtım sektöründe güvenlik kültürünün güçlendirilmesi, risklerin proaktif yaklaşımla yönetilmesi, çalışan katılımının artırılması ve uluslararası bilgi paylaşımının geliştirilmesi yönünde ortak irade ortaya konuldu.

Her yıl 8 bin kişiye eğitim veriliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, elektrik dağıtım sektörünün yüksek risk barındıran stratejik bir alan olduğuna dikkati çekerek, iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca yasal bir zorunluluk değil, insan hayatına verilen değerin en somut göstergesi olduğunu bildirdi.

ISSA'nın yıllara dayanan tecrübesiyle Türkiye'nin dinamik ve güçlü elektrik dağıtım sektörünü aynı platformda buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Yapıcı, sempozyumun sektörün güvenlik kültürüne önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Elektrik dağıtım çalışanlarının yılın her döneminde kesintisiz enerji arzını sağlamak için büyük fedakarlıkla görev yaptığını vurgulayan Yapıcı, "Direk tepelerinde, trafo merkezlerinde, yer altı kablo şebekelerinde ya da yüksek gerilim hatlarında görev yapan her bir çalışma arkadaşımız bizim için sadece bir çalışan değildir. Onlar, bir annenin evladı, bir çocuğun babası, bir ailenin umudu ve bu ülkenin görünmeyen kahramanlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TEDAŞ'ın sektörde güvenlik kültürünün gelişmesine öncülük ettiğini belirten Yapıcı, İstanbul Uluslararası Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi'nde yürütülen eğitimlerle elektrik dağıtım sektörünün insan kaynağını uluslararası standartlarda yetiştirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Yapıcı, sektöre yönelik olarak yılda ortalama 8 bin kişiye eğitimler verildiğini ve bu eğitimlerin iş güvenliği programlarıyla desteklendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Eğitimlerimizin verimliliğini artırmak amacıyla programlarımızı TEDAŞ Dijital Atölye Sistemi ve sanal gerçeklik teknolojileriyle zenginleştiriyoruz. Bununla da yetinmeyerek sektörümüzün uluslararası standartları yakalaması adına 'Canlı Bakım' uygulamalarını hayata geçirmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Bu uygulamayla çalışan güvenliğini en üst düzeye çıkarırken elektrik kesintilerini azaltmayı, hizmet kalitesini, müşteri memnuniyetini ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyoruz."

-"Birlikte güçlü bir güvenlik kültürü oluşturuyoruz"

Juhling de TEDAŞ işbirliğiyle Türkiye'de gerçekleştirilen sempozyumun, elektrik dağıtım sektöründe güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması açısından önemli bir başlangıç olduğunu belirtti.

Elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticilerini ve iş güvenliği profesyonellerini aynı platformda görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Juhling, şu ifadeleri kullandı:

"Bu girişimin Türk enerji sektöründe güçlü bir kararlılık ve uzun vadeli sürdürülebilirlik anlayışıyla uygulanacağına inanıyorum. Birlikte güçlü bir güvenlik kültürü oluşturuyoruz. Vision Zero yaklaşımının temelini oluşturan '7 Altın Kural' modeli, liderlik, risk ve tehlikelerin belirlenmesi, hedeflerin oluşturulması, güvenli sistemlerin kurulması, teknolojinin etkin kullanılması, çalışan yetkinliğinin geliştirilmesi ve insan odaklı yaklaşım esaslarına dayanıyor. Bu kurallar başarıya ulaşmada en önemli yol haritası."

Juhling, "İş yerlerinde daha fazla güvenlik, sağlık ve refah için artık birlikte çalışacağız." ifadesini kullanarak sempozyumun gerçekleştirilmesine katkılarından dolayı TEDAŞ'a ve görev alan diğer tüm ekibe teşekkür etti.

Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan da elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca yasal yükümlülük olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "İş sağlığı ve güvenliği bir maliyet değil, insan hayatına yapılan en değerli yatırımdır. Güvenliği kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirdiğimizde yalnızca çalışanlarımızı değil, hizmet kalitemizi ve operasyonel başarımızı da korumuş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, 21 elektrik dağıtım şirketinin aynı hedef etrafında buluşmasının, Türkiye'de ortak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması açısından güçlü bir irade ortaya koyduğunu kaydetti.