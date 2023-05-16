TEDAŞ ve Enerjisa eğitimleri artık zamandan ve mekandan bağımsız olarak verilecek

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ile Enerjisa arasında, elektrik dağıtım sektörüne verilen tüm eğitimlerin zamandan ve mekandan bağımsız olarak verilmesini sağlayan TEDAŞ Dijital Atölye Sistemi'nin Enerjisa Grubu tarafından kullanımına yönelik iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ile Enerjisa arasında, elektrik dağıtım sektörüne verilen tüm eğitimlerin zamandan ve mekandan bağımsız olarak verilmesini sağlayan TEDAŞ Dijital Atölye Sistemi'nin Enerjisa Grubu tarafından kullanımına yönelik iş birliği sözleşmesi imzalandı.

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Makam Toplantı Salonu'nda 9 Mayıs'ta gerçekleştirilen imza töreninde konuşan TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, elektrik dağıtım sektörünün kamu tarafı olarak, özel sektörle çeşitli projeler vasıtasıyla bir araya gelmekten ve iş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "6 Şubat'ta yapmayı planladığımız bu töreni ne yazık ki, ülkemizi yasa boğan deprem felaketi dolayısıyla bugün gerçekleştirebiliyoruz. Depremde, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ 20 çalışanının da hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bu vesileyle tüm Enerjisa Grubu'na bir kez daha başsağlığı diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle şunu belirtmek isterim ki, bizler elektrik dağıtım sektörünün kamu tarafı olarak özel sektörle çeşitli projeler vasıtasıyla bir araya gelmekten, sizlerle iş birliği içerisinde bulunmaktan ve üretilen çözümlere sizlerin ortak olmasından sevinç duymaktayız. Bu duygularımızın yanında, bir kamu kurumu olarak ürettiğimiz çalışmaların özel sektör tarafından benimsenmiş olması, dağıtım sektöründe kamunun ve özel sektörün iş birliğine, dayanışmasına ve birlikte hareket edilebilmesine örnek olacağı düşüncesindeyim. Diğer taraftan sizlerin ürünümüze göstermiş olduğunuz bu ilginin bizleri ziyadesiyle ve motive ettiğini de sözlerime eklemek isterim" dedi.

Proje, dağıtım sektörüne verilen teknik eğitimlerin etkinliğini ve verimliğini artıracak TEDAŞ Dijital Atölye Sistemi'ne ilişkin bilgiler de veren Yapıcı, "Kısaca projemizden bahsedecek olursak; Dijital Atölye Sistemi Projemiz kamu kurumu olarak elektrik dağıtım sektörünün yapısı içerisinde yer alan ve TEDAŞ olarak bizim en çok önemsediğimiz konulardan biri olan eğitim faaliyetlerinin verimlilik esasına dayalı yürütülmesi çerçevesinde tasarlanmış ve hayata geçirilmiş bir projedir. Projemiz; elektrik dağıtım sektörüne verilen teknik eğitimlerin etkinliğinin ve veriminin artırılması amacıyla elektrik dağıtım şebekesinin tamamının modellenmesine, Etkileşimli Bilgi Sistemi, Dijital Deney Sistemi, Problem Simülasyonu Sistemi, Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik teknolojileri kullanılarak 400'den fazla modelin gerçek boyut ve özellikleri referans alınarak dijital ortama aktarılmasına ve bu uygulamalar aracılığıyla eğitimlerin zaman ve mekandan bağımsız olarak tüm altyapıyı barındıracak şekilde bir atölye ortamı oluşturulmasına dayanmaktadır" şeklinde konuştu.

Konuşmasının son bölümünde Enerjisa Grubu'na projeye göstermiş oldukları ilgi dolayısıyla teşekkür eden Yapıcı, "Değerli misafirler, sözlerimi burada noktalarken; öz kaynaklarımızla üretmiş olduğumuz bu çalışmanın sizler tarafından benimsenmesinden ve projemize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere tekrar teşekkür ediyor, projede emeği geçen herkesi kutluyor, benzer başka projelerde bir araya gelme umuduyla ve iş birliğimizin hayırlı olmasını dileğiyle, sizleri saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

"TEDAŞ mükemmel bir projeye imza atmış"

Protokole ilişkin değerlendirmede bulunan Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekçi ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak dijitalleşme vizyonumuz çerçevesinde, TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile sektörün öncüsü olduğunu düşündüğüm bu protokole imza atmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. TEDAŞ, elektrik dağıtım sektöründeki tüm eğitimlerin zamandan ve mekandan bağımsız olarak verilmesini sağlayan 'Dijital Atölye Sistemi' ile mükemmel bir projeye imza atmış. Başta Genel Müdürümüz Ömer Sami Yapıcı olmak üzere projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutluyor, sektörümüz adına teşekkür ediyorum. Çalışanlarımızın eğitimine büyük katkı sunacağına inandığım bu protokol ile elde ettiğimiz kazanımları teknik eğitim portföyümüze entegre ederek iş süreçlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Protokolün, kurumumuza ve elektrik dağıtım sektörüne hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Tören, sözleşmenin TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı ve Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekçi tarafından imzalanmasının ardından, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

İmza törenine; TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Yağız ve Zafer Turut, Hukuk Müşaviri Ayşegül Hacıömeroğlu Ekiz, Daire Başkanları Ahmet Özçelik ve Mehmet Alparslan Karaboğa ile Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekçi ve beraberindeki şirket yetkilileri katıldı. - ANKARA