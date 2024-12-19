"Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği" ve "Tedarikçi Finansman Desteği" programları tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), sektörde faaliyet gösteren tedarikçilere daha güçlü destek sunmak ve finansmana erişimlerini daha kolay hale getirmek amacıyla "Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği" ve "Tedarikçi Finansman Desteği" programlarını hayata geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) şirketlerinin "Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği" ve "Tedarikçi Finansman Desteği" programlarının tanıtımı için düzenlenen program, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla SSB Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, buradaki konuşmasında, 2023 yılının ikinci yarısında uygulamaya başladıkları ekonomik programla Türkiye ekonomisinde başlayan dengelenme döneminin 2024'ün ilk 3 çeyreğinde de devam ettiğini gördüklerini söyledi.

Savunma sanayisinde oluşturulan teknolojiler ve yetkinliklerin, ekonominin tamamına sirayet ederek katma değeri daha yüksek bir ekonomi oluşturmalarına ve halkın refahının artmasına katkı sağladığını ifade eden Çelik, "Son dönemde ülkemizin savunma sanayi alanında daha da güçlenmesinden ve çok önemli gelişmeler kaydedilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Çelik, savunma ve havacılık ihracat hacminin geçen yıl yaklaşık 5,5 milyar dolar seviyesine ulaşmasının ekosistemin ne kadar derinleştiğini gösterdiğine işaret ederek şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde de hem Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak hem Eximbank olarak hem de bankacılık sistemimiz ve kefalet sistemi olarak bu talepleri karşılamada, savunma sanayimizin üretimini, ihracatını artırmasına yönelik olarak finansal desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. 3 kredi garanti kuruluşumuzla işbirliği içinde bugün savunma sanayisi için oluşturulan kefalet finansman desteğini de ülkemizin ve savunma sanayisi ekosistemimiz için önemli bir adım olarak görüyoruz. Ayrıca savunma sanayi ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan tedarikçi finansman desteği programının hayata geçirilmesinden de memnuniyet duyuyor, bu alanda önemli fırsatlar yaratacağına inanıyoruz."

"İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz"

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde devletin tüm kurumlarıyla Türkiye'yi her alanda olduğu gibi teknolojide de öncü bir konuma taşımak yolunda önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin ihracatında sürdürülebilir başarı için katma değer yaratmaya odaklanan marka algısının ön plana çıkarıldığı teknoloji ve inovasyon odaklı bir yaklaşımın benimsenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Ağar, "Bu bilinçle, ülkemizin teknolojik dönüşümünü sağlayacak ve ihracat kapasitesini artıracak projeleri hayata geçiriyoruz." dedi.

Ağar, savunma ve havacılık sektöründe 2002'de 248 milyon dolar olan ihracatın 21,4 kat büyüyerek 2023 yılı sonunda 5,5 milyar dolarlık rekor bir seviyeye ulaştığını belirtti. Ağar, "5 milyar dolar eşiği ilk kez aşıldı. Aynı dönemde sektörün yerlilik oranını da 2002'deki yüzde 20 seviyesinden 2024'te yüzde 80'in üzerine çıkarmayı başardık." diye konuştu.

Bakanlık olarak ihracat süreçlerini markalaşmaya, etkin tanıtıma, küresel tedarik zincirlerinde etkin şekilde yer almaya yönelik faaliyetler olmak üzere her adımda desteklediklerini belirten Ağar, şunları ifade etti:

"Savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren 7 firmamızın projesi küresel tedarik zincirleri destekleri kapsamına alındı. Yine marka ve TURQUALITY desteğimiz kapsamında 10 firmamızın 10 markası destekleniyor. Savunma ve havacılık sektörümüz özelinde 11 aktif, 15 adet tamamlanmış UR-GE projesi bulunuyor. İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak, finansman imkanlarını geliştirmek ve genişletmek için de Bakanlık olarak var gücümüzle diğer bakanlıklarımızla birlikte çalışıyoruz."

Ağar, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) tarafından savunma sanayi firmalarına bugüne kadar 563 milyon liralık krediye karşılık gelen tutarda kefalet sağlandığını dile getirerek, "Ülkemizde küresel düzeyde başarılarıyla ve gelişimiyle gurur duyduğumuz savunma ve havacılık sektörümüzün önümüzdeki dönemde daha da parlak bir performans sergileyeceğine gönülden inanıyoruz." dedi.

"Kredi mekanizması tedarikçi şirketleri rahatlatacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de kamu bankalarının bu işe liderlik ettiğini belirterek, "Piyasadaki faiz oranlarının altında ve uygun maliyetli, ilk 6 ay ödemesiz bu kredi mekanizması özellikle tedarikçi şirketleri rahatlatacak, onların daha fazla iş yapmalarına yol açacak." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığının da vereceği destekle dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm alanında yeni bir kredi mekanizmasına yönelik planları olduğuna işaret eden Dönmez, "Özellikle dijital dönüşüm tarafındaki kredi mekanizmasını belki savunma sanayisi şirketlerine de aktarma şansımız olabilir." diye konuştu.

Dönmez, savunma sanayisindeki şirketlere tedarik finansmanı sağladıklarını ifade ederek, programın bu ekosistemde yeşeren şirketlerin el değiştirmesine de müsaade etmeyecek programlardan biri olduğunu söyledi.

Ekosistemin korunmasının önemine değinen Dönmez, şunları kaydetti:

"Bugün, 30 milyar lira anladığım kadarıyla Kredi Garanti Fonu'ndan, İGE'den yine 10 milyar lira katılım, kefaletten de hatırladığım kadarıyla 1 milyar lira kadar kefalet kredi kullanımı sağlanacak. İhtiyaç olursa bunu artırırız. Ben tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."