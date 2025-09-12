TCMB Temmuz 2025 Cari Açık Verilerini Açıkladı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayında cari işlemler hesabının 1 milyar 766 milyon dolar fazla kaydettiğini, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının 6 milyar 29 milyon dolar fazla verdiğini açıkladı.

TCMB, Temmuz 2025 dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; temmuz ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon dolar fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6 milyar 29 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 635 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre, temmuz ayında cari açık yaklaşık 18,8 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 62,7 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,7 milyar dolar ve 380 milyon dolar açık verdi.

FİNANS HESABI

2025 yılı Temmuz ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,2 milyar doları, krediler 23,2 milyar dolar, ticari krediler 3,7 milyar dolar ve net efektif ve mevduatlar 0,1 milyar dolar katkı verirken; net portföy yatırımları 1,4 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz cinsinden net rezervi 7,1 milyar dolar geriledi.

Temmuz ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 1 milyar 224 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 2 milyar 26 milyon doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 802 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 253 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 358 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları temmuz ayında 5 milyar 97 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 859 milyon dolar ve DİBS piyasasında 1 milyar 992 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve genel hükümet ihraçlarında sırasıyla 891 milyon doları ve 2 milyar 399 milyon dolar net alış, diğer sektör ihraçlarında ise 34 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar 4 milyon doları geri ödeme gerçekleştirirken, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 527 milyon dolar ve 1 milyar 361 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2 milyar 127 milyon dolar ve 442 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2 milyar 569 milyon dolar net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 18 milyar 597 milyon dolar net artış oldu.