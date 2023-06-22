TCMB'nin faiz artışı dövizin tırmanışını engelleyemedi

TCMB'nin politika faizinde yaptığı 650 baz puanlık artış, döviz kurlarındaki tırmanışı önleyemedi. Dolar kuru 24,14 liraya, euro da 26,54 liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 26 ay sonra politika faizinde yaptığı 650 baz puanlık artış da dövizin tırmanışını engelleyemedi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi 23,56 lira düzeyinde olan dolar kuru hızla yükselerek 24,14 liraya çıktı. 25,89 olan euro da 26,54 liraya tırmandı.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'de toplanarak haziran ayı politika faizini belirledi. Toplantıda 26 ay sonra bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında artış yapıldı. Politika faizi, 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e çıkarıldı.

Faizdeki artış da döviz kurlarındaki tırmanışı önleyemedi. PKK toplantısı öncesi serbest piyasada 23,56 lira düzeyinde olan dolar kuru hızla yükselerek 24,14 liraya çıktı. 25,89 olan euro da 26,54 liraya tırmandı.