TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Yurt dışında yerleşik kişiler ile sahip oldukları şirketlerin tasarruflarını anavatanlarında değerlendirmeleri için YUVAM...
AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Yurt dışında yerleşik kişiler ile sahip oldukları şirketlerin tasarruflarını anavatanlarında değerlendirmeleri için YUVAM hesaplarını uygulamaya aldık.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Yurt dışında yerleşik kişiler ile sahip oldukları şirketlerin tasarruflarını anavatanlarında değerlendirmeleri için YUVAM hesaplarını uygulamaya aldık."
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi