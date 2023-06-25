TCMB, Bankaların TL Ağırlığı Yükümlülüğünü Düşürdü

TCMB, sadeleştirme politikası kapsamında bankaların üzerindeki TL ağırlığı yükümlülüğünü yüzde 60'dan yüzde 57'ye indirrdi. Yükümlülüğü yerine getiremeyen bankalar için ise menkul kıymet tesisi oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e çekildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadeleştirme politikası kapsamında bankaların üzerindeki TL ağırlığı yükümlülüğünü yüzde 60'dan yüzde 57'ye indirrdi. Yükümlülüğü yerine getiremeyen bankalar için ise menkul kıymet tesisi oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e çekildi.

TCMB'nin Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verildi. Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak.

Tebliğe eklenen "Bankaların dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama" kapsamında şunlar kaydedildi:

"29 Eylül 2023 (dahil) hesaplama tarihine kadar uygulanmak üzere, mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak yabancı para mevduat/katılım fonundan Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüşüm oranına göre yüzde 10'un altında dönüşüm yapılması halinde eksik kalan kısmın iki katı tutarında menkul kıymet bloke olarak tesis edilir. Tesis süresi, hesaplama tarihini takip eden ayın son cuma günü başlar, tesis başlangıcını takip eden altıncı ayın son cuma gününden bir önceki gün sona erer. Bu madde hükümleri yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu büyüklüğü Merkez Bankasınca belirlenecek tutarın altında olan bankalara uygulanmaz."

'SADELEŞME KADEMELİ ŞEKİLDE SÜRECEK'

TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada da "Para Politikası Kurulu'nun 22 Haziran 2023 tarihli kararında mevcut mikro ve makroihtiyati çerçevenin, etki analizlerine dayanarak ve kademeli bir anlayışla sadeleştirileceği ifade edilmiştir" bilgilendirmesi yapıldı.

Bu kapsamda ilk adım olarak, menkul kıymet tesisi uygulamasının piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek doğrultuda sadeleştirilerek Resmi Gazete'de yayınlandığına vurgu yapılan açıklamada, sadeleşme sürecinin Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda kademeli olarak süreceği bildirildi.