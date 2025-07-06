TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Manisa'da İncelemelerde Bulundu

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Manisa'da İncelemelerde Bulundu
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TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, nisan ayında meydana gelen zirai don olayının sonuçlarını incelemek amacıyla Manisa'da toplandı ve zarar gören üzüm bağlarında saha çalışması yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Manisa'da düzenlenen toplantının ardından zirai donun üzüme etkisini yerinde inceledi.

Nisanda meydana gelen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren komisyon üyeleri, Manisa'da toplandı.

Bir otelde düzenlenen "TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, nisan ayındaki zirai dondan sonra TBMM'de grubu olan siyasi partilerin ortak önergesiyle kurulan komisyonun, saha çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin istatistikleri ve Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) raporlarının yanı sıra sahadaki çalışmaları önemsediklerini vurgulayan Korkmaz, "Bir nebze de olsa vatandaşımızın, devletimizin, milletimizin temsilcilerinin de vatandaşımızla bu durumu görmek, paylaşmak, hissetmek ve onun ötesinde de gözlemlerini raporlayarak parlamentoya ve hükümete bir öneri raporu hazırlamak üzere sahalardayız." dedi.

Korkmaz, komisyonun 25'ten fazla ilde incelemede bulunduğuna dikkati çekerek, "Tabii Manisa bu illerimizin içerisinde zirai dona maruz kalan ve üzüm bakımından, başka ürünler de muhtemelen vardır ancak belirgin bir şekilde öne çıkan illerimizden birisi. Buraya uğramamazlık edemezdik. Onun için de buradayız. Zirai dona maruz kalmış olan ve önemli gider ve maliyet sıkıntısı yaşamış olan illerimizdeki üreticilerimizle ve üreticilerin birlikleri ve sivil toplumla ve bizzat bahçeleri de görerek çalışmalarımızı tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Korkmaz'ın ardından Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, illerindeki zirai donun zararı, tespitleri ve yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı, ardından komisyon üyelerinin sorunlarını yanıtladı.

Komisyon üyeleri toplantının ardından Saruhanlı ilçesinde zirai dondan zarar gören üzüm bağlarında inceleme yaptı.

Toplantıya Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın yanı sıra, sektör temsilcileri, ziraat odası başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Ekonomi
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