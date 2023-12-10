TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Trabzon'da Sektör Temsilcileriyle Buluştu

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ili kapsayan araştırma gezisi kapsamında Trabzon'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Komisyon üyeleri, balıkçı barınaklarını, işleme tesislerini ve limanları ziyaret ederek sektörün sorun ve taleplerini dinledi. Komisyon Başkanı Karayel, sektörün sürdürülebilirliği ve doğa ile dost olmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ili kapsayan araştırma gezisi kapsamında Trabzon'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığındaki komisyon üyeleri, ilk olarak Vakfıkebir ve Çarşıbaşı balıkçı barınaklarında incelemede bulunarak, balıkçıların sorun ve taleplerini dinledi.

Çarşıbaşı ilçesindeki Kobtur İşleme Tesisini de ziyaret eden komisyon üyeleri, balık unu ve yağının üretimi ile ihracatına yönelik ilgililerden bilgi aldı.

Komisyon üyeleri daha sonra Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen istişare toplantısında, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Sektör temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinleyen komisyon üyeleri son olarak Sürmene ilçesi Yeniay Limanı'nda incelemelerde bulundu.

"Sektörün sürdürülebilir, verimli ve doğa ile dost olması önemli"

Komisyon Başkanı Karayel, gazetecilere, Trabzon'da da bugün balıkçı barınaklarında, limanlarda birden fazla ilçede değişik paydaşlarla bir araya gelerek istişare toplantısı yaptıklarını söyledi.

Söz konusu programın, sektör paydaşlarının sorunlarını ifade etmeleri anlamında son derece önemli olduğunu vurgulayan Karayel, şöyle devam etti:

"Araştırmalarımızın ardından rapor hazırlanacak. Karadeniz Bölgesi'nden sonra iç sularımızda planladığımız saha çalışmalarımız var. Marmara Bölgesi'nde yapacağımız saha çalışmalarımız var ve mevsim şartlarını da dikkate alarak belki en son ziyaretlerimizi ocak-şubat gibi Adana, Mersin tarafında, Akdeniz Bölgesi'nde tamamlamayı planlıyoruz."

Su ürünlerinin 1,7 milyar dolar ihracat rakamıyla büyük bir sektör olduğunu belirten Karayel, sektör paydaşları hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Karayel, su ürünlerinin bütün unsurlarıyla bakıldığında ciddi bir rakama dokunan sektör olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bu sektörü önemsiyor Meclis'teki bütün partiler. Biz de önemsiyoruz. Tabii bunu ifade ederken özellikle şunu söylemek istiyorum, sektörün sürdürülebilir, verimli ve doğa ile dost olması bunu özellikle tekrar ediyoruz, son derece önemli. Doğa ile dost bilincini birçok paydaşta görüyoruz. Onlar da özellikle ifade ediyorlar. Sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunun artık paydaşların neredeyse tamamı farkında ve verimlilik anlamında da herkes en verimli şekilde bunu yapma gayreti içerisinde."

Komisyon raporunun önemine dikkati çeken Karayel, raporla sektörün daha da gelişmesi için yapılacakları bir yol haritası ortaya koyacaklarını kaydetti.

"En ivedi denizlerin kirliliğinin çözülmesi gerekiyor"

Komisyon Sözcüsü CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de komisyonun Türkiye'deki su ürünleri sektörünün işlemesinden, avcılığından üretimine kadar bütün alanları araştırıp bir rapora dönüştüreceğini söyledi.

İlk tura Ege'den başladıklarını dile getiren Karadeniz, "Şimdi Karadeniz Bölgesi'ndeyiz 4 günden beri. Kastamonu'dan başladık, bugün de Trabzon'dayız." dedi.

Karadeniz, balıkçıların, balıkçılık ve su ürünleriyle ilgili ayrı bir Bakanlık talep ettiğini belirterek, en ivedi çözülmesi gereken sorunun denizlerin kirliliği olduğunu, ikincil olarak da limanların düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.