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TARSİM, 15. Sigorta Haftası'nda 2026 faaliyetleri ve 2027 vizyonunu anlattı

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TARSİM, 15. Sigorta Haftası kapsamında İstanbul'daki Genel Müdürlük binasında sektör temsilcilerini araya getirerek 2026 faaliyetleri ve 2027 vizyonunu anlattı. Toplantıya TARSİM yöneticileri, TSB Genel Sekreteri ve sigorta şirketlerinin tarım servisi yetkilileri katıldı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), 15. Sigorta Haftası kapsamında sektör temsilcilerini bir araya getirerek, 2026 yılı faaliyetlerini ve 2027 yılı vizyonunu anlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TARSİM'in İstanbul'daki Genel Müdürlük binasında düzenlenen toplantıya, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, TARSİM Genel Müdür Yardımcıları Tufan Özel ve Ertuğrul Çelik, birim yöneticileri ile Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'ne üye sigorta şirketlerinin tarım servisi yetkilileri katıldı.

Açıklamada toplantının açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Engürülü, Sigorta Haftası'nı kutlayarak sektör için hayırlı olması temennisinde bulundu.

TARSİM'in gelişim sürecinde ortak aklın önemine işaret eden Engürülü, tüm paydaşların görüş ve önerilerini dikkate aldıklarını, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'ni birlikte daha ileri noktalara taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

TSB Genel Sekreteri Obalı da Sigorta Haftası kapsamında düzenlenen toplantıya davet edilmekten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Kaynak: AA
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