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Tarımsal Girdi Fiyatları Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık 45,11, aylık yüzde 7,51 arttı.

TÜİK, ocak ayı tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre; Tarım-GFE'de, 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,51, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,81 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 7,27, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 9,07 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 41,22, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 74,88 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 167,95 ile veteriner harcamaları oldu. Bunu sırasıyla yüzde 84,99 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 76,40 ile malzemeler, yüzde 70,44 ile makine bakım masrafları, yüzde 65,82 ile binalar, yüzde 49,52 ile tohum ve dikim materyalleri takip etti.

Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 29,35 ile veteriner harcamaları oldu. Bunu sırasıyla yüzde 22,15 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 14,70 ile makine bakım masrafları, yüzde 14,68 ile binalar, yüzde 8,24 ile malzemeler grubu takip etti.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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