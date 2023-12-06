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Tarımı milyonlara değişmiyor: Binaların arasında kalan tarlasında üretim yapıyor

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Adana'nın Kozan ilçesinde 70 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Yalçıntaş, tarım yapabilmek için milyon lira verilen arazisini satmıyor. Çevredeki lüks evlere ve binalara aldırmadan üretimden vazgeçmeyen Yalçıntaş, toprak ve üretimin bina yapmak için verilen paradan daha değerli olduğunu vurguluyor.

Tarımı milyonlara değişmiyor: Binaların arasında kalan tarlasında üretim yapıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 70 yaşındaki emekli öğretmen tarımdan kopmamak için milyonları reddediyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 70 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Yalçıntaş tarım yapabilmek için milyon lira verilen arazisini satmıyor.

Kozan'da yaşayan 70 yaşındaki emekli Öğretmen Mehmet Yalçıntaş kentte lüks dairelerin bulunduğu Karacaoğlan Mahallesinde arazisi karşılığında ev, iş yeri ve milyonlar teklif edilmesine rağmen çevredeki lüks evlere ve binalara aldırmadan üretimden vazgeçmiyor.

Atalarından kalma arazileri olduğunu ve her birini bin bir emekle baktığını kaydeden Mehmet Yalçıntaş toprak ve üretimin bina yapmak için verilen paradan daha değerli olduğunu kaydederek devletinde üreticiyi desteklemesini yeni neslin çalışkan olması gerektiğinin altını çizdi. Kentin merkezinde lüks binaların arasında 6,5 dönüm tarlasını traktörü ile süren Mehmet Yalçıntaş toprağın değerine dikkat çekerek "Genelde buğday ekiyorum. Önceden portakal bahçesi idi. Apartmanlar olunca su sorunu oldu. Şimdi buğday ekiyorum. Arsaya daire, iş yeri teklif ediyorlar, ama benim yanımda toprak her şeyden değerli. Bu dede mesleği. Gençler topraktan uzak kalmasınlar. Şimdiki gençler maalesef yok. 2 mühendis oğlum var onları traktöre bindiremiyorum. Böyle böyle tarımdan memleketimiz uzaklaşıyor" diye konuştu.

"Buralar hep tarla ve portakal bahçesiydi" diyen Yalçıntaş, "Başka arsam var onları da ekiyorum. Geçen yıl kuraklık nedeni ile verim olmadı, daha önceleri gayet güzeldi. Bu sene mısır, buğday, arpa hiç biri para etmedi benim portakal bahçemde var. Çiftçilere destek gerek. Ben bunu traktörü yıllık 350 bin TL taksitle aldım. Tarımda teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Bu durumda tüm çiftçiler gibi sıkıntıdayız. Dışarıdan taşıma suyla değirmen dönmez. Gelen üründe bizim topraklarımızda ki gibi kaliteli değil" dedi.

"Gençlerin çalışkan olmasını isterim"

Yalçıntaş, "Ben gece 3'te kalkar öküz ile zeytini sürerdim saat 11'de okula giderdim. Benim çocukluğum böyle çalışarak geçti ve okudum öğretmen oldum. Ama maalesef şimdiki gençler benim evlatlarımda dahil yeni neslin topraktan vazgeçmeden, çalışkan olmasını istiyorum. Devletimiz toprağa daha çok teşvik vermesini isterim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Yalçıntaş Kozan Üretim Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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