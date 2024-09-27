Üye Girişi
Haberler

Tarımda Yeni Dönem: Bakan Yardımcısı Gizligider Kilis'te Çiftçilerle Buluştu

Tarımda Yeni Dönem: Bakan Yardımcısı Gizligider Kilis'te Çiftçilerle Buluştu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kilis'te üreticilerle bir araya gelerek yeni üretim planlaması ve destekleme modelini tanıttı. Eğitim, sağlık ve savunma sanayiindeki gelişmeleri tarım alanına taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kilis'te üreticilerle bir araya geldi.

Kilis Valisi Tahir Şahin'i ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Gizligider, 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'ndaki çiftçilerle buluşma programına katıldı.

Gizligider, burada yaptığı konuşmada, eğitimde, sağlıkta ve savunma sanayisindeki devrim niteliğindeki gelişmelerin tarım alanında da yapılacağını belirtti.

Tarımda yeni bir dönemin üretim planlaması ve yeni destekleme modeli ile başladığını, üretim planlaması ve yeni destekleme modelinin 20 yıllık bir süreçte oluşturulduğunu dile getiren Gizligider, şöyle konuştu:

"Yeni model insan aklının, istişarenin, şuranın ve her türlü eleştiri ile kritiğin ardından ülke şartları ve temele de suyu koyarak yaptığımız bir girişim. Allah nasip etti bizler göreve geldikten sonra bu zamana kadar ki çalışmaların üzerine koyarak bir çalışma yaptık. 5 Nisan 2023 tarihi itibarıyla kanuni düzenlemenin ardından yönetmelik sürecini tamamladık. İl il ziyaretlerin ardından her ilde kurduğumuz tarımsal planlama koordinasyon kurulumuzla, temsil düzeyinde 17 farklı fikrin bir araya geldiği ve Kilis'imizde hangi ilçemizde ne yapacağız, neyi planlayacağız? 13 artı 1 dediğimiz stratejik ürünlerin Türkiye açısından önemi itibariyle bu tasnif yapıldı."

Üretim modeli planlaması ile üretimde yaşanan sorunların bitirileceğini belirten Gizligider, "Allah'ın izniyle bu üretim planlaması ile 'bu yıl bu ürün çok para etti, öbür yıl hepimiz yüklenelim, ondan sonra ne olacak bu ürünümüzün hali' cümlelerini bitireceğiz. Bu konuda kararlıyız." dedi.

Gizligider, daha sonra üretim planlaması ve yeni destekleme modelini çiftçilere anlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Ekonomi

Ebubekir Gizligider Yerel Haberler Politika Ekonomi Güncel Tarım kilis

Saldırı, BM'deki konuşmadan sonra geldi! İsrail ordusu, Lübnan'ı bir kez daha vurdu

Yeni saldırı BM konuşmasından hemen sonra geldi

 BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya seslendi

BM'de kürsüye çıkan Netanyahu, yaptıkları katliamı aklamaya çalıştı

 Katliamcı Netanyahu'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

Netanyahu'ya BM'de büyük şok! Yalanlarını dinlemek istemediler
Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, Ukrayna İHA'sından yardım eli

Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kısa havalı nickler! En yeni İngilizce nickler, nickname önerileri MasterChef eleme adayları kim? 27 Eylül Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 27 Eylül Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İsmail Hakkı Pekin kimdir? İsmail Hakkı Pekin kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Pekin hayatı ve biyografisi! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 27 Eylül Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Sergen Yalçın hangi takıma gitti? Sergen Yalçın hangi takımı çalıştırıyor (Schalke 04)? 28-29 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 28-29 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Kötü Kan 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Cuma hangi diziler var? 27 Eylül Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });