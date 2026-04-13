Erzurum'da "Tarımda Kadın Eli Projesi" ve "Çiftçi Kadın Akademisi" başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen "Tarımda Kadın Eli Projesi" ile "Çiftçi Kadın Akademisi" programı başladı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde düzenlenen programda, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleri tarafından katılımcılara eğitim verilecek.

Eğitimlere katılan kadınlar için teknik geziler düzenlenecek, ayrıca tahsis edilen sera alanında uygulamalı üretim çalışmaları gerçekleştirilecek.

Programın açılışında konuşan Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, tarımın geleceğine yön verecek çok önemli bir programda bir araya geldiklerini söyledi.

Kadınların tarım sektöründeki bilgi, beceri ve üretim kapasitelerini artırmayı hedefleyen projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Özay, şöyle konuştu:

" Tarım, yalnızca bir üretim değil, aynı zamanda kültürümüzün, toprağa olan bağlılığımızın ve geleceğe dair umudumuzun en güçlü temsilidir. Bu güçlü yapının en önemli taşıyıcılarından biri ise hiç şüphesiz kadınlarımızdır. Biz inanıyoruz ki kadınların güçlenmesi, kadınların bilgiye erişiminin artması, yenilikçi üretim tekniklerini benimsemesi, ekonomik hayata daha aktif katılım sağlaması sadece bireysel değil toplumsal kalkınmanın da anahtarıdır."

Özay, proje ile kadınları destekleyen, cesaretlendiren ve birlikte büyümeyi esas alan bir dayanışma ağı oluşturulacağını dile getirdi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın da projenin yalnızca bir eğitim faaliyeti olmadığını, bilginin doğrudan üretime dönüştürüldüğü kapsamlı bir model sunduğunu vurguladı.

Atatürk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde projeye tahsis edilen 2 dönümlük alanda kadınların uygulamalı eğitim alacağını belirten Özakalın projeye katkı sunan üniversite yönetimine teşekkür etti.

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları da kadınların tarımsal üretimdeki rolüne işaret ederek, program ile emeği görünür kılmayı ve üretimi ekonomik değere dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Erzurum'da kadınların tarım ve hayvancılığın her aşamasında aktif rol aldığını belirten Alioğulları, "Hedefimiz, kadınlarımızı sadece üretici değil, aynı zamanda güçlü birer girişimci haline getirmek ve yerelden ulusala uzanan başarı hikayeleri oluşturmak." dedi.

Programa, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile çok sayıda davetli katıldı.