Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 14. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi

Tarım ve Orman Bakanlığının 14'üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY) kapsamında düzenlenen sergi, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından DenizBank'ın destekleriyle düzenlenen 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan 118 eserden oluşan sergi, DenizBank Genel Müdürlüğü'ndeki Galeri Deniz'de sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, ilk medeniyetlerden bu yana tarımdan hiç vazgeçilmediğine ve özellikle gıda arzı konusunun büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Tarım ile ormanın bir ekosistem olduğunu ve hepsinin birbirini tetikleyen unsurlar olduğunu belirten Gümen, "Burada önemli olan sadece üretmek ve tarım kısmında kalmamaktır, bilim ve sanatla da Bakanlık olarak her noktasında kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz tüm desteklerimizde, tüm teşviklerimizde gençlere ve kadınlara öncelikler veriyoruz. Kadın ve gencin olduğu yerde her zaman güzel işler çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gümen, "Biraz sonra gezeceğimiz sergide, yapılan tarım ve ormandaki çalışanların ölümsüzleştirildiği fotoğrafları hep beraber göreceğiz. Bu sayede, üretim kısmında kalmayıp bunun yıllarca devam etmesini sağlayarak, bilimselliğin ve sanatın da önemini ortaya koymuş olacağız." diye konuştu.

-"Tarımın ve sanatın buluştuğu bu platformu desteklemek, sektöre duyduğumuz bağlılığın ve kurumsal sahiplenmenin bir uzantısı"

DenizBank KOBİ, Tarım ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman ise tarıma ve toprağa verilen emeği görünür kılan yarışmanın destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "İlerleyen yıllarda da Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nı Bakanlığımızla birlikte çok daha ileri taşımayı temenni ediyoruz." dedi.

Eskiduman, Türkiye'nin 74 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'da birinci olduğunu söyleyerek, "DenizBank olarak 2024'te 115 milyar liralık tarımsal kredimizle üreticimizin ve çiftçimizin her zaman yanında olduk. Türkiye'de tarımın geleceğine inanıyor ve ayrı bir yerde konumluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımda özel bankalar arasında yüzde 50'den fazla pazar payı ile lider konumda olduklarını aktaran Eskiduman, "Ülkemizdeki aktif üreticilerin neredeyse yarısı bizim müşterimiz. Böyle güçlü bir konuma sahipken, yalnızca finansal değil, sosyal paydaşlık sorumluluğunu da doğal olarak üstleniyoruz. Dolayısıyla tarımın ve sanatın buluştuğu bu platformu desteklemek, sektöre duyduğumuz bağlılığın ve kurumsal sahiplenmenin bir uzantısı." şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından, sergi sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Tarım, orman, toprak ve suyun önemine dair duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlenen yarışmanın 14'üncüsü kapsamında 35 farklı ülkeden 8 bin 776 fotoğraf değerlendirmeye alındı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından DenizBank'ın destekleriyle 15'incisi düzenlenecek yarışma, genel, çiftçi, öğrenci, tema, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları ile DenizBank çalışanları olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

2025 yılı tema kategorisinin konusu "Bereketin Yüzyılı" olarak belirlenirken, başvurular 31 Ağustos 2025 tarihine kadar alınacak. Yarışmanın sonuçları ise 29 Eylül–29 Ekim tarihleri arasında açıklanacak.