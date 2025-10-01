Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbullu çiftçilere kanola tohumu dağıttı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından megakentteki 395 çiftçiye iki ayrı proje kapsamında toplam 4 bin 920 kilogramlık kanola tohumu dağıtıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "İstanbul İçin Kanola" ve "Yağ Bereketi Altın Tohum Kanola" projeleri çerçevesinde il genelindeki üreticilere kanola tohumu temini sağlandı.

Silivri'de çiftçilerin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla tohum dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Yardımcısı Ergin Toprak, sadece kırsal alanlarda değil, kent merkezlerinde de sürdürülebilir, planlı ve en önemlisi çevreyle uyumlu bir üretim anlayışını hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Toprak, "Çünkü bizler tarımı yalnızca toprağa tohum atmak olarak değil, aynı zamanda gelecek nesillere güvenli gıda, yaşanabilir çevre ve bu üretim kültürünü aktarmanın bir yolu olarak görüyoruz." dedi.

İklim değişikliği ve su kaynaklarının azalmasına ilişkin gelişmeleri paylaşan Toprak, "Biz de bu çerçevede ülkemizdeki mevcut tarımsal kaynakların ve su kaynaklarının en etkin ve optimal biçimde kullanılması amacıyla tarımsal üretim planlaması modelini 2025 itibarıyla hayata geçirdik." diye konuştu.

"Çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz"

Ergin Toprak, İstanbul genelinde ve Silivri'de tarımsal üretim planlaması kapsamında üreticilere sundukları desteklere değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gündemimize aldığımız kent tarımı kapsamında büyükşehir çeperlerinde yaşayan vatandaşlarımızın doğal üretimle bağını koruyacak, çevre dostu uygulamaları teşvik edecek, lojistik zincirini kısaltarak tüketiciye daha taze ve uygun maliyetli ürün sunacak yeni yaklaşımlar geliştiriyoruz. İl müdürlüğümüzün bugün üreticilerimize ulaştırdıkları bu tohumları sadece üretimi destekleyen somut adımlar olarak değil, milli tarım politikalarımızın yereldeki güçlü ve sürdürülebilir bir yansıması olarak değerlendiriyoruz."

Toprak, tarımın geleceğinin üreticilerin ellerinde olduğunu, bu nedenle onları her zaman desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Üretim alanımızın yüzde 40'ına yakınının tohum tedarikini sağlamış olacağız"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da Türkiye'nin incisi İstanbul'un 746 bin dekarlık işlenen tarım arazisi, 80 bin büyükbaş hayvanı, 170 bin küçükbaş hayvanı, 8 bine yakın hayvancılık işletmesi, 18 bini aşkın balıkçısıyla çok kıymetli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Parıldar, "Bu kıymetli tarım kentinde üretimi daha da yukarılara çekebilmek, üretimin yüzyılında ekilmemiş bir karış tarım toprağımız kalmasın diye projeler üretmekteyiz." dedi.

İstanbul'un tarım üretiminde ve işlenen tarım arazisi büyüklüğünde Silivri'nin yüzde 50'nin üzerinde ağırlığı olduğunu vurgulayan Parıldar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024'te İstanbul'da 21 bin 500 dekarlık kanola üretim alanımız vardı. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre 2025'te üretim alanımız arttı, 34 bin dekara yakın üretim alanımız söz konusu. Bunun 26 bin dekarını Silivri oluşturuyor. Bugün dağıtacağımız tohumlarla toplam üretim alanımızın yüzde 40'ına yakın kısmının tohum tedarikini Bakanlığımız desteğiyle sağlamış olacağız."

"Bu yıl İstanbullu çiftçilere 505 milyon lira destek ödemesi yaptık"

Suat Parıldar, bu yıl "İstanbul İçin Kanola" ve "Yağ Bereketi Altın Tohum Kanola" projeleri sayesinde 12 bin dekarlık alanın tohum tedarikini yaptıklarını söyledi.

Megakentte üreticilere sundukları diğer desteklerden bahseden Parıldar, "2025 yılında 2024 faaliyetlerine 505 milyon lira destek ödemesi yaptık çiftçilerimize. Silivri bu 505 milyon lira desteğin 250 milyon liralık kısmını aldı." dedi.

Parıldar, hayata geçirdikleri üretim planlamasına ilişkin bilgiler vererek, "İstanbul'da 6 ürün artı yem bitkileri planlamaya dahil edildi. Planına uygun üretim gerçekleştiren üreticiye mazotun tamamını, gübrenin yüzde 50'sini ödüyoruz." şeklinde konuştu.

Tarım sigortası yaptırmanın önemine işaret eden Parıldar, "Yüzde 70'e yakın devlet desteği varken ve önünde de artık şart kalmamışken bütün üreticilerimizi TARSİM yapmaya davet ediyorum. Kendimizi güvenceye alalım. Meşakkatli, iklim etkilerine açık iş yapıyorsunuz. Bu zorluğu kolaylaştırmak ve tedbir almak adına sizleri TARSİM yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Dağıtılan kanola tohumu miktarı 5 tona yaklaştı

Törende verilen bilgiye göre, 2025 yılı ÇKS verileri İstanbul'da 34 bin 385 dekar, Silivri'de ise 25 bin 989 dekar alanda kanola ekimi yapıldığını ortaya koydu. Bu alanların önemli bir kısmı 2025 projeleri kapsamında tohum desteğiyle ekildi.

"İstanbul İçin Kanola" projesi kapsamında İstanbul'da 130 çiftçiye 1760 kilogram, "Yağ Bereketi Altın Tohum" projesinde ise 265 çiftçiye 3 bin 160 kilogram kanola tohumu dağıtıldı. Böylece toplamda 395 çiftçiye iki ayrı proje kapsamında toplam 4 bin 920 kilogramlık kanola tohumu dağıtılmış oldu.