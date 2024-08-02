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19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu

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Toprak Mahsulleri Ofisi 2024/2025 dönemi için fındık alım fiyatlarını belirledi. Buna göre Levant kalite fındık için alım fiyatı 130 TL, Giresun kalite fındık içinse 132 TL olarak duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacağı ve alımların önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacağı ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu sezona ilişkin fındık alım fiyatlarını duyurdu. Geçen yıl kilogram fiyatı 82,50 lira olan levant fındığın fiyatı bu yıl 130 liraya çıkarıldı. Yine 84 lira olarak açıklanan Giresun kalite fındığın alım fiyatı ise bu yıl 132 lira olarak duyuruldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde; "Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık alım fiyatları; fındık Üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla, hasat dönemi öncesinde aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır. 2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları; %50 sağlam iç fındık esasına göre; Levant kalite için 130 TL/Kg, Giresun kalite için 132 TL/Kg olarak belirlenmiştir.

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Bakanlığımızın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde levant kalite için 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise ortalama fiyat 135 TL/Kg olacaktır.

RANDIMAN BAŞINA 1.30 TL ARTACAK

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verilecektir.

ALIMLAR RANDEVUYLA YAPILACAK

TMO; fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır. Üreticilerimiz 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecektir. Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak olup, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır.

Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir. Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun."

Tarım ve Orman Bakanlığı Fındık Alım Fiyatlarını Açıkladı: Levant Fındık 130 TL, Giresun Kalite Fındık 132 TL

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi Toprak Mahsulleri Ofisi Giresun Tarım Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

ilker Akil:

Fındıkta ülkemizde uretilen fakat halkın maddi imkansizliktan dolayı çok az, hatta hiç tuketemedigi mahsullerden biri oldu maalesef. Eskiden okullarda öğrencilere dagitilirdi devlet eliyle. Şimdi birçok öğrenci market rafında anca gorebilir oldu. Bunuda başardı bu hükumet. Durmak yok yola devam!!!

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