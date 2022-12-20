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Tarım ve Orman Bakanlığı 1613 personel istihdam edecek

Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı 1613 personel istihdam edecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1613 personel alınacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1613 personel alınacağını duyurdu.

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha yeşil bir Türkiye için güçlerine güç katacak mesai arkadaşlarını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2023 yılı ocak ayı içerisinde, çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun."

OGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli, 17'si orman endüstri mühendisi, 14'ü büro personeli, 12'si harita mühendisi, 9'u avukat, 9'u koruma ve güvenlik görevlisi, 6'sı inşaat mühendisi, 6'sı makine mühendisi, 4'ü elektrik elektronik mühendisi, 3'ü tekniker, 2'si bilgisayar mühendisi ve 131'i geçici orman işçisi olarak istihdam edilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Twitter Ekonomi Haberler

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