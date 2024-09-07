Bakan Yumaklı: Tarımsal Üretim Destekleri Üç Yıllık Planla İlk Kez Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İlk defa tarımsal üretim desteklerini, üretim dönemi başlamadan önce 3 yıllığına açıklamış olduk." dedi.

Yumaklı, İl Genel Meclisinin toplantı salonunda tarım sektörü temsilcileriyle yaptığı toplantıda Türkiye Yüzyılı anlamında hedeflerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Tarımın dünyada stratejik sektör kabul edildiğine dikkati çeken Yumaklı, "Özellikle Tahıl Koridoru da dahil olmak üzere hem konjonktürel hem de iklimsel ya da bizim yeni normal dediğimiz salgın hastalıklar, göç olayları, nüfus artışları, aklınıza ne geliyorsa, yeni normal dediğimiz bizleri etkileyen, özellikle tarımı çok yakından etkileyen hususlar, artık dünyada ülkeler tarafından algılanmış vaziyette." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, su başta olmak üzere herkesin toprağını, kaynaklarını koruma gayret içinde bulunduğunun altını çizerek, "Biz de bu bağlamda ülkemizin ihtiyacı olan her konuda, Türkiye'nin her tarafını karış karış geziyoruz. Gerek ben, gerekse arkadaşlarım... 'Şu anda Bakanlıkta kimse kalmadı.' diyebilirim yani herkes sahada. Çok büyük başarılar elde etti bu sektör. Üretici, olması gerektiğinin çok çok daha üzerine çıktı ancak bizim farklı şeyler yapma zamanımız geldi." şeklinde konuştu.

Yılbaşı itibarıyla hem hayvansal üretim hem de su ürünleri başlıklarında tarımsal üretim planlamasını hayata geçireceklerini belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"40 yıldır konuşulan bir meseleydi bu, hep de şikayet edilen bir husustu. Netice itibarıyla tarımsal üretim planlamasını hayata geçirmiş olduk. Bu, çok kolay bir konu değil. Özellikle bizim ülkemiz gibi dört bir tarafta çok farklı ürünlerin üretildiği, 200'ün üzerinde başlıkta ürün çeşidinin olduğu bir ülkede adeta devrim niteliğinde bu yapısal dönüşümü yapmak çok kolay bir olay değil. İşte bu devrim niteliğindeki kararlarla, bu yapısal dönüşümlerle tarımsal üretim planlamasını bütün başlıklarıyla artık yürürlüğe geçirmiş olduk. Buna göre suyu merkeze alıp artık 13 stratejik üründen başlayacağız, daha sonra halkayı genişleteceğiz. Mümkün olduğu kadar ürünleri dahil edeceğiz.

Hem üreticinin, halkın kazanmasını sağlayacağız hem de ülkenin gıda arz güvenliğiyle alakalı bir sorununun olmaması için, bunun üzerine de ihracatla alakalı avantajlarımızı elde etmek için çalışacağız."

İşlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar

Bakan Yumaklı, işlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili çalışmalara da değinerek, "Bu başlıkta hiçbir zaman mülkiyet sahiplerinin mülkiyetiyle ilgili bir tasarrufta bulunmuyoruz devlet olarak." dedi.

İstediklerinin işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal üretime dahil edilmesi olduğunu vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bununla ilgili coğrafi bilgi sistemleri de dahil olmak üzere teknolojiyi tamamen kullanır durumdayız. İlk bir sene bittiği andan itibaren o süre içerisinde teknolojik olarak tespit ettiğimiz, arkadaşların da yerinde teyit ettiği ekilmeyen arazi varsa onların sahiplerine mesajla diyeceğiz ki 'Bakın, bir sene geçti, burası ekilmiyor'. Önümüzdeki sene de ekilmezse ikinci senenin sonunda mülkiyeti sizin, biz ona karışmıyoruz ancak burayı devlet olarak kanunun bize verdiği yetkiyle önce o bölgedeki sivil toplum kuruluşları, önder çiftçiler, ziraat odaları, bunlara kira için teklif edeceğiz ki kiranın belirlenmesi de bir komisyon marifetiyle olacak. Elde edilen kirayı da mülkiyetin sahibi kimse onun hesabına yatıracağız. Duymuşsunuzdur, bizim bile aklımıza, hayalimize gelmeyen senaryolar üretildi.

'Devlet, bu arazilere çökecek, bunları alacak, şirketlere verecek.' filan diye. Bizim hayalimizde böyle bir şey yoktu, hiçbir zaman için de olmadı ancak bunun spekülasyonunu yapanlar, 'Alemi nasıl bilirsin? Kendin gibi' diye bir laf var. Demek ki akıllarından böyle bir şey geçiyor ki bunlarla maalesef, 'Olacak' diye kamuoyunu meşgul etmeyi başardılar bir süre. Biz doğruyu söylüyoruz, doğruyu söylemeye de devam edeceğiz."

Türkiye'nin tarımsal gelir ve hasıla anlamında dünyanın ilk 10 ülkesi içinde olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Bu potansiyelimizi koruyup kollamak için bütün bu politikaları üretiyoruz. Yine su stresi altında bir ülke olduğumuzu söyledik. Eğer hiçbir şeye dokunmazsak, hiçbir şey yapmazsak, 2030 senesinde bu ülke su fakiri ülke kategorisine girmiş olacak. Dolayısıyla her işimizde mutlaka bunlara dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, desteklemelerin tarımsal üretim planlamasının araçlarından sadece biri olduğunun altını çizerek, "Biraz önce saymış olduğum hususlar, üretim planlamasını hayata geçirmek için çok önemli hayati başlıklardır. Destekler de öyle. İlk defa tarımsal üretim desteklerini, üretim dönemi başlamadan önce 3 yıllığına açıklamış olduk. Hangi ürünün hangi havzada ekilebileceğine dair bu ilk belirlenen 13 artı bir ürün için söylüyorum, hububat, baklagil, yağlı tohumlar ve yem bitkileri için söylüyorum. Dolayısıyla bu ürünler ilk defa 'Ne kadar destek alacak, nerede ekilecek, nerede ekilirse destek alacak?' konularında bu dönemden itibaren yayımlanmış oldu." diye konuştu.

"Desteklerin ayni değil nakdi olarak ödenmesinin de kararını verdik"

Geçmiş dönemlerde mazot ve gübre desteklerinin ayni olarak verildiğini hatırlatan Yumaklı, "Onda da maalesef bunun istismarını yapanlar çok fazla olup üreticilerimizi mağdur ettikleri için o uygulamadan vazgeçtik. Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Netice itibarıyla aldığımız bilgilerle, eğer yapmamız gereken bir şey varsa onu yapıyoruz. Düzeltmemiz gereken bir şey varsa onu düzeltiyoruz. Burada da desteklerin ayni değil nakdi olarak ödenmesinin de kararını verdik. İnşallah bu da bu şekilde devam edecek." açıklamasında bulundu.

Hayvancılık yol haritasını şubat ayında açıkladıklarını dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"Dedik ki, 'Biz, hayvan hastalıklarıyla mücadele edeceğiz. Daha verimli bir sürünün hem büyükbaşta hem küçükbaşta oluşmasını sağlayacağız. Gençlerin ve kadınların bu iş kolunda faaliyet göstermesi halinde onlara yeni ilave destekler vereceğiz. Sadece destek değil. Eğer bir yatırım kredisi alacaksa ilave faiz indirimleri olacak. Hibe destekleri var. Onlardan öncelikli yararlandıracağız. Pozitif ayrımcılık yapacağız onlara. Bunun 8 aydır meyvelerini görmeye başladık. Süt planlama bölgeleri oluşturduk. Besi materyali, üretim planlama bölgeleri oluşturduk. Tokat'ın da içinde bulunduğu 10 ilimizi süt üretim planlama bölgesi ilan ettik. Niye? Çok büyük avantajı var. Suyu bol, yem bitkisi üretim kabiliyeti ve kapasitesi bol. Hayvancılık yol haritamızda da birçok ilki gene bu vesileyle iletmiş olduk."

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine talimat verdiğini belirterek, "Gece gündüz uyumayacağız ve nitekim de öyle yapıyoruz. İmkanlarımızı son raddesine kadar kullanacağız. Potansiyellerimizi harekete geçireceğiz inşallah. Bizler, teşviklerimizle, sektör üreticilerimiz ve çiftçilerimiz gayretleriyle hedeflerimize ulaşacağız. Bu konuda en ufak bir tereddüdümüz yok. Güçlü bir Türkiye'nin yolu, güçlü tarımdan geçer. Her şeyden vazgeçebilirsiniz ama yiyeceğinizden, içeceğinizden, gıdanızdan, suyunuzdan vazgeçemezsiniz." şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, daha sonra Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret etti.

Programlara AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Cüneyt Aldemir de katıldı.