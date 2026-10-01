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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Soma'daki maden göçüğü için rahmet ve şifa diledi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Soma'daki maden ocağı göçüğünden etkilenen işçilere geçmiş olsun diledi. Yumaklı, hayatını kaybeden madenci için rahmet, yaralı işçilere şifa ve göçük altındakilerin sağ salim kurtarılmasını temenni etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten etkilenen işçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Hayatını kaybeden madencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünden etkilenen işçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden madencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Göçük altında bulunan işçilerimizin bir an önce sağ salim kurtarılmalarını temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
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