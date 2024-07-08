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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: TMO Üreticileri Mağdur Etmeyecek

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "TMO, bu yıl da üreticileri hiçbir şekilde mağdur etmeyecek şekilde eğer gerekirse geçen yıl kadar ürünü alabilecek kabiliyetle ve kapasitede hazırlıklarını tamamlamış durumda.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "TMO, bu yıl da üreticileri hiçbir şekilde mağdur etmeyecek şekilde eğer gerekirse geçen yıl kadar ürünü alabilecek kabiliyetle ve kapasitede hazırlıklarını tamamlamış durumda. İddia edildiği gibi depoların dolu olması söz konusu değil. Hatta maalesef bu dezenformasyon biraz daha ileri götürülerek, depoların tamamının ithal ürünle dolu olduğu söyleniyor. Bu da kesinlikle doğru değil." dedi.

Günyüzü ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesi'nde Oğuzhan Kıymıkoğlu'na ait arpa tarlasında hasada katılan Bakan Yumaklı, biçerdöver kullandı.

Tarla sahibi Kıymıkoğlu'ndan ürünle ilgili bilgi alan Yumaklı, arpa hasadının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de hasadın bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.

Halihazırda Türkiye'de hasadın yüzde 60 oranında tamamlanmış vaziyette olduğunu kaydeden Yumaklı, "Özellikle stratejik ürünler olarak tabir ettiğimiz hububatın bu yıl için buğday ve arpanın yaklaşık 30 milyon tonluk bir rakama ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu ürünlerin hasadının önceki yıllara nazaran çok daha hızlı bir şekilde gittiğini de takip edebiliyoruz. Dolayısıyla bizlere iklim değişikliğinin en önemli etkilerinden bir tanesi de hasat ve ekim dönemlerinin yaklaşık iki haftaya yakın öne gelmesi söz konusu." diye konuştu.

Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) piyasa regülasyon görevi kapsamında referans fiyatlar açıkladığını dile getirerek, "Bu referans fiyatlar tavan fiyat değildir. Bunu her zaman için altını çizerek belirtiyoruz. Dolayısıyla bu referans fiyatın üreticilerimiz tarafından daha bunun altına fiyat oluşması durumunda TMO'nun alıma hazır olduğunu buradan bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum." dedi.

Bugüne kadar TMO'ya ürününü vermek isteyen üreticiler için 6 milyon tonluk randevu söz konusu olduğunun bilgisini veren Yumaklı, "Bunun 2 milyon tonunun da TMO'ya verilmesi işlemi gerçekleşti. Malumunuz geçen yıl da TMO yine 13 milyon tonun üzerinde bir ürün alarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunu da gerçekleştirmişti. Bunu belirtmek istiyoruz. Çünkü zaman zaman maalesef ki bütün uyarılarımıza ve ikazlarımıza rağmen, TMO'nun alımla ilgili depolarının dolu olduğu ya da alımla alakalı sorunları olduğunun söylendiğini görüyoruz. Bunların hiçbirisi gerçek değil. TMO, bu yıl da üreticileri hiçbir şekilde mağdur etmeyecek şekilde eğer gerekirse geçen yıl kadar ürünü alabilecek kabiliyetle ve kapasitede hazırlıklarını tamamlamış durumda. İddia edildiği gibi depoların dolu olması söz konusu değil. Hatta maalesef bu dezenformasyon biraz daha ileri götürülerek, depoların tamamının ithal ürünle dolu olduğu söyleniyor. Bu da kesinlikle doğru değil. Bu depoların yüzde 90'ının üzerinde bizim ülkemizde üretilen ürünlerden oluştuğunu da söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, Türkiye çapında 600 alım noktası olduğunu ve bu alım noktalarında alımların şu anda bütün hızıyla devam ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle içeride bu ürünlere ihtiyacı olan sanayinin, içeride üretilen bizim üreticilerimizin ürettiği ürünleri kullanması adına dahilde işleme rejimi kapsamında başta olmak üzere buğday ve diğer ürünlerin alımını 15 Ekim'e kadar durdurduk. Sanayimiz de içeriden bizim kendi üreticimizin, çiftçimizin ürettiği ürünleri alacak. Aynı zamanda da yine hamdolsun bereketli, geçen sene de öyleydi. Bu sene de öyle bir sezon geçiriyoruz. Eğer mümkün olursa ihracatıyla ilgili olan kısmı da açmış durumdayız."

TMO, almış olduğu ürünlerin bedelini 45 güne kadarlık bir sürede ödeyeceğini beyan ettiğini söyleyen Yumaklı, "Bu 45 gün bekleyecek, ondan sonra ödeyecek anlamına gelmez. Yine bu konudaki dezenformasyonu da ben takdirlerinize sunuyorum. Bu zamana kadar 10 Haziran'a kadar alınmış olan ürünlerin parasını ödedi. Bu da bir ay bile etmiyor. 30 gün civarında bir süreye tekabül ediyor. Bütün işin hülasası şu, bizim bu cennet memleketimizde elini, emeğini, alın terini, akıl terini dökerek ürün üreten, bu toprağın verimini bizim insanımızın hizmetine sunan çiftçimizin her zaman için biz bakanlık olarak yanında olacağız. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda bizlere talimatı vardır. Biz her halükarda çiftçilerimizin, üreticilerimizin o belirlemiş olduğumuz referans fiyatının altında ürünlerini satmamalarını özellikle kendilerinden istirham ediyoruz. TMO hazırdır. Ürünlerini verebilirler." dedi.

Yumaklı, hasat sezonunun bütün çiftçilere ve memlekete bereketli ve hayırlı olmasını dilediğini sözlerine ekledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise Bakan Yumaklı'nın göreve geldikten itibaren Türkiye'nin her tarafında tarım, hayvancılık, orman ve suyla ilgili bütün meselelerle ilgili liyakatli, azimli ve kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Günyüzü Belediyesi'ni de ziyaret eden Bakan Yumaklı'ya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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