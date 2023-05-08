Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den hayvan yetiştiricilerine hibe müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, düve yetiştirme merkezlerinden temin edilen hayvanlara yüzde 50, bakanlığın belirlediği diğer işletmelerden temin edilen hayvanlara da yüzde 40 hibe desteği verileceğini açıkladı. Kirişci, tarımdaki üretim rakamlarında artış yaşandığını ve Türkiye'nin tarımda söz sahibi olan bir ülke konumuna geldiğini belirtti.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Düve yetiştirme merkezlerinden temin edilen hayvanlara yüzde 50, bakanlığımızca belirlenen diğer işletmelerden temin edilen hayvanlara da yüzde 40 hibe desteği vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli programlar için Kırşehir'e geldi. Bir otelde düzenlenen 'Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, "Tohum üreten sertifikalı tohumluğun yüzde 96'sını içeride yerli üreten, dünyanın da 97 ülkesine ihracat yapan bir ülke haline geldik. Dolayısıyla hukuk devletindeki mevzuatın vazgeçilmezliğini burada da gördüm. Geldiğimiz nokta itibarıyla inşallah dünyada şu anda ekonomik olarak ilk 20'deyiz ama tarımda ilk 10'dayız. Bu çerçevede de tarımda söz sahibi olan bir ülke konumuna geldik" dedi.