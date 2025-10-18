Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çevreyi korumanın yalnızca doğayı değil, insan yaşamını ve toplumsal dayanışmayı da korumak olduğunu belirterek, "Türkiye olarak biz, sıfır atık vizyonunu sadece çevre politikalarının değil, tarım, orman, su ve gıda politikalarımızın merkezine yerleştirdik." dedi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu ikinci gününde devam ediyor.

Çok sayıda ülkeden katılımın olduğu forum, 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler ve BM, UN-Habitat, UNEP ile BM Kalkınma Programı (UNDP) gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileriyle dünyanın dört bir yanından liderleri, akademisyenleri, özel sektör temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri ve karar vericileri buluşturdu.

"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenen forum kapsamında "Bakanlar Oturumu" gerçekleştirildi.

Bakan İbrahim Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, sıfır atık yaklaşımının artık yalnızca bir atık yönetim politikası olmadığını belirterek, bu yaklaşımın kaynakların verimli kullanıldığı, suyun, toprağın ve ormanın korunduğu, sürdürülebilir bir yaşam biçimini ifade ettiğini söyledi.

Tarım, su ve çevrenin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini aktaran Yumaklı, bu çerçevede, "2025–2035 Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı" kapsamında önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak organik atıkları kompost ve biyogaz tesislerinde değerlendirdiklerini ifade eden Yumaklı, "Arıtılmış suları yeniden kullanıyoruz. Modern sulama sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Gıda israfını önlüyoruz. Tarımsal ambalaj atıklarını kaynağında topluyoruz. Bu uygulamalar, hem kaynak verimliliğini artırıyor hem de karbon salımını azaltıyor." diye konuştu.

" Türkiye, her yıl milyonlarca fidan dikerek orman varlığını büyütüyor"

Bakan İbrahim Yumaklı, ormanların sıfır atık felsefesinin doğal paydaşı olduğunu dile getirerek, orman atıklarını enerji üretiminde değerlendirdiklerini ve biyokütle potansiyelini çevreyle uyumlu biçimde kullandıklarını ifade etti.

Türkiye'nin her yıl milyonlarca fidan dikerek orman varlığını büyüttüğünü aktaran Yumaklı, "Karbon stoklarımız ve biyolojik çeşitlilik her geçen yıl artıyor. Mera yönetimi, organik tarım ve akıllı tarım uygulamalarıyla toprak karbonunu koruyoruz. Bu adımlar, hem toprak sağlığını güçlendiriyor hem de biyolojik çeşitliliğimizi destekliyor." diye konuştu.

Yumaklı, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşma yolunda, çevreyle birlikte üretimi de dönüştürmekte olduğuna işaret ederek, bu hedefe ulaşmada tarım, orman ve su yönetimi politikalarının kilit rol oynadığına dikkati çekti.

Nitrat kirliliğine karşı suları korumaya yönelik yeni bir düzenleme yaptıklarını belirten Yumaklı, toplam 4 bin 869 izleme istasyonunda su kalitesini düzenli olarak takip ettiklerini söyledi.

"Gıda atık ve israfı hasattan başlayarak ele alıyoruz"

Bakan Yumaklı, Nitrat Eylem Planı kapsamında gübre yönetimi, sulama planlaması ve çevre dostu üretim uygulamalarıyla su kaynaklarını koruduklarını ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Kurakçıl peyzaj uygulamalarının yaygınlaştırılması için yeni bir düzenleme yaptıklarını kaydeden Yumaklı, "Bu kapsamda, iklim değişikliği etkilerine karşı direncin artırılması için kentsel peyzaj alanları oluşturarak, peyzajda yüzde 80'e varan oranlarda daha az su kullanılmasını sağlayacağız." açıklamasını yaptı.

Yumaklı, gıda israfıyla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Gıda atık ve israfı hasattan başlayarak ele alıyoruz. Bu forumda paylaşılan her deneyim, yalnızca bugünün değil, yarının çevre anlayışını da şekillendirecektir. Türkiye, çevre ve iklim mücadelesini yalnızca ulusal bir hedef olarak değil, bölgesel ve küresel bir sorumluluk olarak görmektedir. Çünkü biliyoruz ki, tarımın geleceği suyun geleceğiyle, suyun geleceği sıfır atık bilinciyle, çevrenin geleceği ise dayanışmayla şekillenecektir." dedi.

"Sıfır atık vizyonunu sadece çevre politikalarının değil, tarım, orman, su ve gıda politikalarımızın merkezine yerleştirdik"

Bakan Yumaklı, gıda güvenliğinin çağın en stratejik konularından biri olduğunu belirterek, artan nüfus, azalan doğal kaynaklar ve küresel krizlerin gıdaya erişimi her geçen gün daha zor hale getirdiğine dikkati çekti.

Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak kadar, gıdanın adil ve erişilebilir olmasını da öncelikleri haline getirdiklerini aktaran Yumaklı, "Gıda israfının önlenmesi, su verimliliği, tarımda dijitalleşme ve küçük üreticilerin desteklenmesi bu yaklaşımın temelini oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, çevreyi korumanın yalnızca doğayı değil, insan yaşamını ve toplumsal dayanışmayı da korumak olduğunu belirterek, "Türkiye olarak biz, sıfır atık vizyonunu sadece çevre politikalarının değil, tarım, orman, su ve gıda politikalarımızın merkezine yerleştirdik." diyerek sözlerini tamamladı.