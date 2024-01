Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Küçükbaş Hayvancılık Sektörüne Destek Verecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik başkanlığındaki Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini kabulünde küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik tarafından sektörün sorunları ve Bakanlıktan talep edilen hususların dile getirildiği kabulde 1.5 saat sürdü. Çelik, Bakan Yumaklı'ya teşekkür ederek, 2024 yılının küçükbaş hayvancılıkta atılım yılı olmasını arzu ettiklerini söyledi. Küçükbaş hayvancılığın belli başlı önemli sorunlarını ve çözüm önerilerini Bakan Yumaklı'ya aktardıklarını belirten Çelik, kayıtlı tüm hayvanlara şubat veya mart aylarında bir defaya mahsus olmak üzere yem desteği verilmesinin yetiştiricilere kış aylarında rahat bir nefes aldıracağını ifade etti. Kırmızı et üretimi içerisinde yüzde 27 olan küçükbaş hayvancılığın payının artırılması suretiyle tüketicinin sofrasına ucuz et girmesini istediklerini belirten Çelik, market ve kasaplarda kırmızı et fiyatlarının 500-600 liraya çıktığını ve bu artışta başka illerden getirilen hayvanların Balıkesir'de kesilip, Balıkesir kuzusu gibi satışının ek nakliye ve lojistik giderlerinden kaynaklandığını, bu konuda önlem alınması gerektiğini söyledi. Çelik, ayrıca besilik hayvan veya et ithalatının azaltılması noktasındaki görüşlerini de Bakan Yumaklı ile paylaştı.

Çelik, ekip ruhu ile hareket edilip destek kalemleri ile ilgili görüşlerinin alınması gerektiğine işaret ederek, 300 bin civarında küçükbaş hayvan yetiştiricisi olmasına rağmen çoban istihdam desteğinden faydalanan işletme sayısının yeterli olmadığını, dolayısıyla her işletmenin anaç koyun ve keçi destek başvurusunda bulunurken işletme başına çoban desteği de verilmesi gerektiğini kaydetti. Koyun Keçi Yetiştirici Birliklerinin mali yönden güçlendirilmesi gereğine işaret eden Çelik, Tarımsal Desteklemeler Kararnamesi'nde yer alan birlikleri güçlendirme payının artırılmasını talep ederek, küpe ve küpeleme işlerinin birlikler tarafından yapılması gerektiğine değindi. Ayrıca desteklemeler kapsamında yetiştiricilerin müracaatlarını bağlı bulundukları il birliklerine yaptıkları için il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından her yetiştirici için dosya ücretinin döner sermaye için talep edildiğini belirten Çelik, Bakan Yumaklı'dan bu uygulamanın kaldırılması talebinde bulundu.

Çelik, Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi'ndeki maliyet artışlarının göz önünde bulundurarak, destekleme kalemlerinin de o oranda arttırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, tarım danışmanlarına verilen desteğin de yeterli gelmemesi nedeniyle mağduriyetlerin giderilmesi hususunda imkanlar dahilinde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Çelik, kurban bayramlarında yaşanan sorun ve sıkıntıların temelinde her ağacın dibinde bir dernek kurulduğunu ve kurban amacının dışına çıkarak iyi niyetli olmayan kuruluşların yoğun bir çaba içinde olduklarını belirterek, gerekli tedbirlerin alınması görüşlerini dile getirdi. Genç çiftçi hibe desteklerinin yeniden başlatılması gerektiğini vurgulayan Çelik, bu projelerin yeniden gündeme alınması gerektiğini söyleyerek, sektörün sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin detaylı bir raporu Bakan Yumaklı'ya takdim ettiklerini kaydetti.

Bakan Yumaklı dile getirilen konuları not ederek, çözüm noktasında tüm sorunların üstesinden gelinebileceği mesajını verdi. Bakan Yumaklı, küçükbaş hayvancılıkta hem verimlilik hem de sayıyı artıracak bir düzenleme yapacaklarını belirterek, küçükbaş hayvan et tüketiminin artırılması için de çaba sarfedileceğini söyledi.

Genel Başkan Çelik, kabulün son derece verimli geçtiğini belirterek, "Sayın Bakanımızın bizlere sergilemiş olduğu sıcak yaklaşımı, samimi duruşu ve alakaları ile ilerleyen zamanlarda tarım sektörümüzün gelişmesi için önemli kapılar aralayacağı açık bir şekilde görülmüştür. Bu vesile ile Sayın Bakanımıza minnettarız" dedi. - ANKARA