Tarım Müdürlüğü'nden Zeytin Üreticilerine Uyarı
Manisa'nın Salihli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerini halkalı leke hastalığı ve zeytin sineği zararlısına karşı ilaçlama yapmaları konusunda uyardı. Üreticilerin, ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle 4-6 Ekim 2025 tarihleri arasında ilaçlama yapmaları gerektiği belirtildi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerine önemli bir uyarıda bulundu. Üreticilerin hem halkalı leke hastalığına hem de zeytin sineği zararlısına karşı ilaçlama yapmaları gerektiği bildirildi.

Müdürlük, ilçede zeytin üretimi yapan çiftçilerin 4- 6 Ekim 2025 tarihleri arasında ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle zeytin sineğine karşı mücadele etmeleri gerektiğini açıkladı. Ayrıca, mevcut hava koşullarının halkalı leke hastalığının yayılması için uygun olduğu vurgulanarak, üreticilerin bu hastalığa karşı da ruhsatlı ilaçlarla önlem almaları istendi.

Müdürlük, ilaçlamadan sonra hasada kadar geçmesi gereken süreye mutlaka dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, aksi durumda hem ürün kalitesinde hem de tüketici sağlığında riskler yaşanabileceğini belirtti.

Tarım Müdürlüğü, üreticilerin verim kaybı yaşamamaları ve kaliteli ürün elde edebilmeleri için bu uyarıları dikkate almalarını istedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
