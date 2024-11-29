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Tarım Bakan Yardımcısı Gizligider: Tarımsal Üretim Planlaması ile Sorunlar Bitecek

Tarım Bakan Yardımcısı Gizligider: Tarımsal Üretim Planlaması ile Sorunlar Bitecek
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, tarımsal üretim planlaması modelini tanıtarak, iç piyasa sorunlarının ve fiyat dalgalanmalarının çözüleceğini belirtti. Modelin, ürün arz ve talep dengesinin sağlanmasına katkı sunacağı ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, tarımsal üretim planlaması modeline ilişkin, "Bundan sonra ürünün azlığı, ürünün çokluğu, bunların iç piyasadaki sorunları, fiyat dalgalanmaları, ithalat ve ihracat dengesizlikleri gibi bazı kronik meseleleri artık bitireceğiz, planlayacağız." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Gizligider, burada yaptığı konuşmada, son 20 yıldır konuşulan ve kendilerine nasip olan tarımsal üretim planlaması modelini anlatmak üzere şehre geldiklerini söyledi.

Modelin önemine dikkati çeken Gizligider, "Bundan sonra ürünün azlığı, ürünün çokluğu, bunların iç piyasadaki sorunları, fiyat dalgalanmaları, ithalat ve ihracat dengesizlikleri gibi bazı kronik meseleleri artık bitireceğiz, planlayacağız. Hangi ilçede neye ne kadar ihtiyacımız varsa bunları planlayacağız. Buna hayvan üretiminde 1 Ocak 2024, 1 Eylül itibarıyla da bitkisel üretimde geçmiş bulunmaktayız. Elbette bunun illere yansımaları var, her ilin kendine has özellikleri var." diye konuştu.

Öğleden sonra kentte bir toplantı düzenleyeceklerini belirten Gizligider, burada hem üretim planlamasını ele alacaklarını hem de çiftçilerle bir araya geleceklerini kaydetti.

Büyükkılıç ise Gizligider'i ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Öte yandan Bakan Yardımcısı Gizligider, Vali Gökmen Çiçek'i de makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi
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