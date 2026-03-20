Haberler

Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları

Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Doğu'daki kriz petrol fiyatlarını tarihi seviyelere taşırken, Türkiye'de akaryakıt fiyatları bir kez daha yükseldi; motorine gece yarısı yapılan 5 lira 18 kuruşluk zamla litre fiyatı 75 TL sınırına dayandı.

  • Motorin fiyatlarına litre başına 5 lira 18 kuruş zam yapıldı.
  • İstanbul'da motorinin litre fiyatı 71,10 liraya, Ankara'da 72,22 liraya, İzmir'de 72,50 liraya yükseldi.
  • Brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda 119,11 dolara kadar yükseldikten sonra 108,44 dolara geriledi.

Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapanması ve bölgedeki petrol akışının ciddi oranda sekteye uğraması, dünya genelinde arz krizini tetikledi. Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 30'unun risk altına girdiği bu süreçte, uluslararası fiyatlar hızla yükseldi. Bu gelişmelerin etkisi Türkiye'de de doğrudan hissedildi.

TARİHİ ZAM PAMPAYA YANSIDI

Motorin grubunda litre başına 5 lira 18 kuruşluk artış pompaya yansıdı. Yapılan zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 71,10 liraya, Ankara'da 72,22 liraya, İzmir'de 72,50 liraya yükseldi. Adana'da 73,06 lirayı gören fiyatlar, doğu illerinde ise 73,90 liraya kadar çıktı.

PETROL FİYATLARI 120 DOLARI GÖRDÜ

Petrol fiyatları, İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasının bazı rafinerilerine düzenlenen saldırı ve İran'dan sert bir misilleme sonrası yükselmişti. İran, altyapısının yeniden hedef alınması halinde "sıfır kısıtlama" göstereceği uyarısında bulundu ve Katar ile Kuveyt de dahil olmak üzere bölge genelindeki enerji tesislerine saldırılar düzenledi.

Enerji altyapılarına düzenlenen saldırıların etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın olası saldırılara ilişkin açıklamaları sonrası kısmen geriledi.

Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya İran'ın petrol ve doğalgaz altyapısını hedef almaması yönünde çağrıda bulunduğunu söyledi.

Bu gelişmelerin ardından brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda 110 doların altına indi.

Gün içinde 119,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı saat 20.56 itibarıyla 108,44 dolardan alıcı buldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

TEVHİD ehli Müslümanların Bayramı mübarek olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfatih yıldırım:

BAYRAM HEDİYESİ YAW... OLMAZSA OLMAZIMIZ.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

