Tarih netleşti! Türkiye'nin en çok satan otomobilinin üretimine son veriliyor

Tofaş CEO'su Cengiz Elordu, gazeteci Emre Özpeynirci'nin sorularını yanıtladığı yayında, 2015 yılından bu yana 700 bini aşkın satış rakamına ulaşan Egea Sedan modelinin üretiminin sonuna gelindiğini belirtti.

"2026 İTİBARIYLA EGEA'YA VEDA EDECEĞİZ"

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili unvanını taşıyan Egea için Elordu, "Üretime ilişkin kararımızı kısa süre içinde alacağız. Eğer uzatma kararı çıkarsa, bu en fazla altı ay olur. Ancak 2026 itibarıyla Egea'ya veda edeceğiz" dedi.

"MÜŞTERİ ALIŞKANLIKLARI SEDAN'DAN SUV ARAÇLARA KAYIYOR"

Elordu, üretim hattında oluşacak boşluğun yeni bir modelle doldurulacağını da açıklayarak, "Müşteri alışkanlıkları artık sedan modellerden SUV araçlara kayıyor. Egea'nın başarısı doğru ürünün doğru fiyata sunulmasından kaynaklandı.

Yaklaşık 10 yılda 700 bin satış, 1 milyon 350 binlik toplam üretimin içinde çok büyük bir başarı. Bu da Türkiye'de doğru modelle aynı başarıyı yeniden yakalamanın mümkün olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

SUV SEGMENTİNE YÖNELİK STRATEJİK DÖNÜŞÜM

Tofaş CEO'su, yeni dönemde müşteri beklentilerini merkeze alan, SUV segmentine yönelen stratejik bir dönüşüm planladıklarını da vurguladı.