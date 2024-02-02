Tapu ve Kadastro Samsun Bölge Müdürlüğü'nden 773 Milyon TL Gelir

Tapu ve Kadastro Samsun (10.) Bölge Müdürlüğü tarafından 2023 yılında yapılan 414 bin 169 adet işlemden toplam 773 milyon 506 bin TL gelir elde edildi.

Bölge müdürlüğü tarafından Samsun il ve ilçelerinde 2023 yılında toplam bin 189 birimin kadastrosu yapılarak, kadastro çalışmaları yüzde 100 oranında tamamlandı. Ayrıca 2/b kullanım kadastrosu çalışmaları 436,46 hektar alanda devam ediyor. 2024 yılında ise 138 birimde 2/b kullanım kadastrosu çalışmaları planlanıyor.

2023 yılı sonu itibari ile tapu müdürlüklerinde illere göre yevmiye sayısı ile devlete sağlanan tapu harcı, döner sermaye ve damga vergisi geliri Samsun'da 414 bin 169 adet işlemde tapu harç geliri 668 milyon 253 bin TL, döner sermaye geliri 101 milyon 276 bin TL ve damga vergisi de 3 milyon 977 bin TL olmak sureti ile toplam 773 milyon 506 bin TL olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN