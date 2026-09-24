Haberler

Tahvil satış baskısı Asya borsalarını negatife çekti, Nikkei yükselişle kapandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+44 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tahvil piyasalarındaki satış baskısı derinleşirken Asya borsaları Japonya dışında negatif seyrediyor. ABD'de güçlü PMI verileri ve Orta Doğu riskleri Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırma ihtimalini yüzde 70'e çıkarırken Nikkei 225 yüzde 0,88 kazançla kapandı.

Asya borsaları, tahvil piyasalarındaki satış baskısının derinleşmesiyle Japonya hariç negatif seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna işaret eden veriler ve Orta Doğu'da enerji arzına yönelik risklerin uzayabileceğine yönelik endişeler risk iştahını törpülüyor.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 57 değerini alarak 52 ayın en yüksek seviyesine çıktı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde hizmet sektörü PMI da 58,7 ile 59 ayın en yüksek değerini gördü.

Analistler, ABD'de ekonomi güçlü kalırken enerji faturasının yükselmesinin ABD Merkez Bankasını (Fed) "şahin" kanada doğru ittiğini belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle, dün yüzde 5,14 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 5,12'de dengelendi.

Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,079 ile 30 yılın en yüksek seviyesini gördü.

ABD ile Çin arasında kasım ayında sona erecek Busan mutabakatının 10 Ocak'a kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlanmasına karşın tarafların nadir metaller konusunda anlaşma sağlamadığına yönelik haberler Çin borsasındaki düşüşte etkili oldu.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,88 değer kazancıyla 65.592 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 kayıpla 3.894 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 24.741 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 74.100 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA
Fon soruşturmasında Tera patronu Emre Tezmen ve eski Genel Müdür Alper Öztürk'ün ifadeleri ortaya çıktı

Biri “Haberim yok”, diğeri “Hakim ortağın iradesi” dedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gamze Özçelik'in eşinden beğeni butonunu çökerten paylaşım

Gamze'nin eşinden beğeni butonunu çökerten paylaşım
Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku

Gece yarısı açıklandı! Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da deprem
Canlı yayında açıkladı! Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a 40 milyon euroluk destek

Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş'a verdiği para inanılır gibi değil

Para var huzur var! Osimhen'in otomobilleri dudak uçuklatıyor

"Para var huzur var" dedirten görüntü! Binlerce beğeni aldı

Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı

Soruşturma gittikçe büyüyor! Gece yarısı çok sayıda tutuklama
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı! Ortalık fena karıştı

Korkulan oldu! Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı
Türk mafyayı yemek yerken vurdular

Türk mafyayı yemek yerken vurdular