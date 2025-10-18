TABEF, Afrika'daki Türk yatırımcıların sorunlarının çözümüne önemli katkı sağlıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Güney Afrika İş Konseyi Başkan Yardımcısı ve Elcab Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun (TABEF) bu kıtada yatırım yapan Türk iş insanlarına yaşadıkları sorunları muhataplarına birebir iletme fırsatı sunduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda, DEİK'in organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen forum, 50 Afrika ülkesinden 4 binden fazla katılımcıyı ağırlarken, 2 bini aşkın iş görüşmesine ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Nejdet Tıskaoğlu, Elcab Kablo olarak Güney Afrika'da 8 yıl önce fabrika kurduklarını anlatarak, o günden bu yana ülkenin Durban kentinde Türk bayrağını gururla dalgalandırdıklarını bildirdi.

Tıskaoğlu, 5 bin 500 metrekare kapalı alanda kurdukları fabrikada çalışan sayısının 200'e yükseldiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada Koç Grubunun Defy markasında beyaz eşya tesisi var. Buzdolabı, fırın ve çamaşır makinesi üretiliyor. Biz de onların iç tesisat kablo gruplamalarını, contalarını ve fişli kablolarını üretiyoruz. 8 yıldan beri üzerine koya koya gidiyoruz. İnşallah orada ihracat yapabilen, daha iyi noktaya gelen bir firma olacağımızı düşünüyorum. İlk yıllar biraz sıkıntılıydı, ilk iki yıl özellikle çok sıkıntılı süreçti. 50 kişiyle başladık ve şu an 200 çalışan arkadaşımız var. Koç Grubu dışında Güney Afrikalı şirketlere de ürün veriyoruz."

"Çok verimli toplantılar oldu"

Tıskaoğlu, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yatırım yapan ve DEİK'te görev alan bir Türk iş insanı olarak foruma katıldığını belirterek, çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu ülkedeki yatırımlarını artırmak ve oradan ihracat gerçekleştirebilmek için bazı sorunları çözmeleri gerektiğini dile getiren Tıskaoğlu, "Bazı ham madde problemleri var. Özellikle bakır ham maddesinde problemler var. Onları çözebilirsek çok güzel olacak. Hakikaten çok verimli toplantılar oldu. Botsvana'nın Ticaret Bakanı ile görüştük. Orada ciddi bakır var. Bunu çözersek Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ihracat yapan bir firma noktasına da geliriz inşallah, bunu istiyoruz." diye konuştu.

"Forum çok başarılı ve amacına uygun"

Nejdet Tıskaoğlu, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomik Forumu'na ilişkin görüşlerini paylaşarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok başarılı ve çok amacına uygun bir fuar. Yani çok niş bir fuar. Mesela ben DEİK Güney Afrika- Türkiye İş Konseyi Başkan Yardımcısıyım. Özellikle bizim konseyimizin katılımı çok yüksek. Yani Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı (Paul Mashatile) burada, 6 tane farklı bakanları burada, konsolosları, büyükelçisi, müsteşarları, iş insanları burada. Ben 8 yıldan beri Güney Afrika'da fabrikası olan bir yatırımcıyım, iş insanıyım. Orada görüşemediğimiz ticaret bakanlarıyla, cumhurbaşkanı yardımcısıyla burada oturduk, sohbet ettik, yemek yedik, sorunlarımızı anlattık, çözüm noktalarını konuştuk, sonrası için randevular talep ettik. Çok verimli oldu. Yani Güney Afrika'da görüşemeyeceğiniz isimlerle network yaptık. Onlar da sizi biliyor ve kart alışverişi yapıldı."

Tıskaoğlu, böyle bir organizasyonun olmaması halinde katılımcı isimlerle kendi ülkelerinde görüşemeyeceğini kaydederek, "İnanılmaz bir iletişim oldu. Hem bizim tarafımızdan onlara hem de onlar tarafından bize bir katkı oldu." dedi.

"Yatırımcılara doğru yerde ve doğru muhataplarla bir arada bulunma şansı sunuyor"

DEİK Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkan Yardımcısı Tıskaoğlu, forumun, Afrika'da yatırım yapan Türk iş insanlarının bulundukları ülkelerde yaşadıkları sorunların çözümüne önemli katkı sunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"(Orada) Görüşemeyeceğiniz, konuşamayacağınız ve network oluşturamayacağınız insanlarla bu etkinlikte bir aradasınız. Forum bize bu kapıyı açtı. Aynı zamanda oradaki (Afrika) mevcut yatırımcının veya yatırım yapmak isteyenlerin sıkıntılarını ve problemlerini birebir, göz teması kurarak konuşma noktası oldu ve çok başarılı bir iş ortaya çıktı."

Tıskaoğlu, forumun, yatırımcılara doğru yerde ve doğru muhataplarla bir arada bulunma şansı sunduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorunların direkt çözülebildiği bir arena. Çok başarılı. Mesela kendi işimizden örnek verirsek Elcab Kablonun Güney Afrika'da yatırımına ilişkin problemleri bakanımıza, Güney Afrikalı Bakanlarımıza, Cumhurbaşkanı Yardımımıza (Paul Mashatile) sorunlarımızı anlattık. Onlar notlarını aldılar. Sorunları çözme konusunda bize destek vereceklerini söylediler. Bundan daha kıymetli bir iş yok. Yani bu amacına uygun, çok güzel bir konferans bunu söyleyebilirim."

"Türk iş insanlarına ihracat kapısı açıyor"

Nejdet Tıskaoğlu, bu forum gibi uluslararası etkinliklerin çok önemli olduğunu belirterek, özellikle ihracat getirisi anlamında katkı sunduğunu söyledi.

Tıskaoğlu, "Avrupa gibi daralan pazarlara karşın Afrika gibi çok geniş bir kıtada, ihracatın daha bakir olduğu bir noktada Türk iş insanlarına yatırım ve iş olanağı fırsatı sunuyor, ihracat kapısı açıyor." değerlendirmesinde bulundu.