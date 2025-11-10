TAB Gıda'dan "Fast Food Sektöründe Tüketim Davranışları ve Algısı Araştırması"

TAB Gıda'nın, Sürdürülebilirlik Akademisi işbirliğiyle hayata geçirdiği "Sürdürülebilir Tabağın İzinde: Türkiye'de Fast Food Sektöründe Tüketim Davranışları ve Algısı Araştırması" sonuçları açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAB Gıda, "Bir hamburgerden daha fazlasıyız" diyerek gıdaya saygı yaklaşımıyla tüketicilere güvenli, yenilikçi ve sürdürülebilir gıda çözümleri sunarken, tüketicilerin değişen beklenti ve taleplerini anlamak için araştırmalar yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda şirket, Sürdürülebilirlik Akademisi işbirliğiyle "Sürdürülebilir Tabağın İzinde: Türkiye'de Fast Food Sektöründe Tüketim Davranışları ve Algısı Araştırması"nı hayata geçirdi. Buna göre, hızlı servis restoran işletmeciliğinde (Fast Food) tüketici taleplerinin değiştiği yeni dönem başlıyor.

Tüketicilerin yüzde 81'i son dönemde beslenme tercihlerinde değişikliğe gitti. Bu değişimin temel motivasyon kaynakları arasında kaynağı belli, güvenilir ürün arayışı ve ekonomik nedenler olarak öne çıkıyor.

Tüketicilerin yüzde 85'i işletmelerden çevresel ve sosyal konularda sorumluluk üstlenmelerini bekliyor. Kaynağı belli, güvenilir ve sürdürülebilir ürün algısı yükselirken, tüketici deneyiminde öne çıkan hijyen, tazelik ve şeffaflık gibi başlıklar bu konudaki taleplerin artacağına işaret ediyor.

Tüketiciler sürdürülebilir restoranlara yüzde 11 daha fazla ödemeye hazır

Araştırma, fast food sektöründe tüketicilerin sürdürülebilir restoranlara yüzde 11 daha fazla ödeme yapmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Ancak araştırma, bunun için lezzet ve kalite güvencesi, ödenen fiyat farkının nereye gittiğinin açıklanması, indirim veya sadakat puanı gibi ek avantajların sunulması ve çevresel katkıların somut biçimde gösterilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Hijyen, tazelik ve şeffaf bilgi paylaşımı tüketici nezdinde sürdürülebilir marka algısının temel bileşenleri arasında yer alırken, hijyen kurallarına uyum yüzde 42 ile dikkati çeken öncelik olarak görülüyor.

Tüketiciler hijyeni sadece gıda güvenliği açısından değil, aynı zamanda marka güvenilirliği ve sürdürülebilirlik göstergesi olarak değerlendirirken, ideal bir fast food restoranını hijyenik, güvenilir tedarik zincirine sahip, israfı önleyen, kaynağı belli ve güvenilir ürün sunan yer olarak tanımlıyor.

Tüketicilerin yüzde 69'u yemekten kalan gıdaların israf edilip edilmediğini, kalan gıdaların nasıl değerlendirildiğini ve geri dönüşüm yapılıp yapılmadığını önemli bulurken, yüzde 42'si için bu konu restoran seçimini doğrudan etkileyen kriter olarak öne çıkıyor.

Tüketicilerin yüzde 38'i restoranlarda gıda israfını önleyici menü uygulamalarını, yüzde 30'u su tasarruflu muslukları ve yüzde 29'u geri dönüşüm istasyonlarını görmek istiyor. Ayrıca tüketicilerin yüzde 78'i ambalaj türü ve miktarına dikkat ederken, yüzde 88'i ambalaj üzerinde geri dönüşüm bilgisinin yer almasını istiyor.

Tüketicilerin yüzde 44'ü şeffaf şekilde bilgilendirme istiyor

Yapılan araştırmada tüketicilerin yüzde 44'ü, sürdürülebilir markalardan en temel beklenti olarak şeffaf bilgilendirilmeyi öne çıkarıyor. Sürdürülebilirlik uygulamaları için ek ödeme yapmayı düşünenlerin yüzde 35'i ödenen farkın nasıl kullanıldığının açıkça belirtilmesi durumunda bunu yapabileceğini, yüzde 32'si ise çevresel katkıların somut biçimde paylaşılmasını istiyor.

Bulgular, tüketicilerin ne yediklerini bilmek istediklerini ve hızlı servis restoranlarında sürdürülebilirliğin en önemli unsurunun şeffaflık olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 53'ü, ürünlerin mevsiminde, doğal yollarla veya organik malzemelerle üretilmesini öncelikli sürdürülebilirlik kriteri olarak görürken, ideal restoran tanımında yerel ve mevsiminde üretilmiş taze malzemelerle hazırlanmış ürünler merkezi rol oynuyor.

Araştırmada yerli üretim, yalnızca kalite ve ürün kaynağının güvenilirliğiyle değil, çevresel sorumluluk ve ekonomik katkıyla da ilişkilendiriliyor. Araştırmaya göre, hızlı servis restoran işletmeciliği sektöründe markaların sürdürülebilirlik algısı sınırlı düzeyde bulunuyor.

"Sürdürülebilirlikte de sektörümüze öncülük ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAB Gıda Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Caner Alpaslan, araştırmanın sektörde sürdürülebilirliğin, ekonomi, hijyen, israf yönetimi, yerli üretim ve şeffaflık eksenlerinde şekillenen algıyla tüketicinin aklında yer ettiğini gösterdiğini belirtti.

Alpaslan, tüketicilerin sektördeki işletmelerden sadece çevresel değil, somut uygulamalar ve açık bilgi paylaşımına dayalı güven veren markalar oluşturmasını beklediğini vurguladı.

Ekonominin hala tüketici davranışlarının merkezinde yer aldığını aktaran Alpaslan, şunları kaydetti:

"Biz TAB Gıda olarak, her gün 1 milyonu aşkın misafire hizmet verirken sadece hızlı ve lezzetli deneyimler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda erişilebilirliği, gıda güvenliğini, yüksek kaliteyi ve çevresel duyarlılığı iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası haline getirerek sürdürülebilirlikte de sektörümüze öncülük ediyoruz. 'Ne Yediğini Bil' platformuyla ürünlerin kaynağından gıda güvenliği sertifikalarına kadar olan tüm detayları şeffaf bir şekilde tüketicilerimize sunuyoruz."

Tüm ham maddeleri TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altındaki ekosistem şirketleri aracılığıyla temin ederek tedarik zincirini uçtan uca kontrol ettiklerini ifade eden Alpaslan, "Elde ettiğimiz içgörülerle bu çalışmaları daha da ileri seviyeye taşıyarak tüketicilerin sürdürülebilir hızlı servis restoran işletmecisi olma hedefi doğrultusunda ilerleyeceğiz. Yaptığımız bu araştırmanın herkese ilham vereceğine ve sektörün sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sevinç de tüketici davranışlarında köklü bir değişim yaşandığını belirterek, insanların artık hızlı servis restoranlarından yalnızca lezzet ve hız değil, değerlerinin karşılığını, sorumlu bir yaklaşım, şeffaf üretim zinciri ve topluma katkı beklediklerini aktardı.

Sevinç, yeni neslin çevresel ve toplumsal duyarlılığını tercihleriyle görünür hale getirerek, kültürel dönüşümün öncülüğünü yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm, markalar için yalnızca uyum süreci değil, yeni kimlik inşası anlamına geliyor. Sürdürülebilirliği yaşamın doğal akışına, deneyimin odağına ve günlük alışkanlıkların merkezine taşıyabilen markalar geleceği şekillendirecek. TAB Gıda'nın bu araştırmayla sektörün dönüşümüne yön veren içgörüler sunması, bu anlamda ilham verici bir liderlik örneği."