SYS Grup, IDEF 2025'te Global Savunma Çözümleriyle Yer Alacak

CANiK'in de bünyesinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma Grup (SYS), 22-27 Temmuz'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) bünyesindeki şirketlerle katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SYS Grup, bu yıl fuarda sadece bir üretici olmaktan çıkarak Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık merkezli entegre savunma çözümleri sunan global bir mühendislik ve teknoloji grubu olduğunu vurgulayacak.

IDEF, savunma sanayisinin en prestijli etkinliklerinden biri olarak, dünya genelinden sektör liderlerini, karar vericileri ve yenilikçi teknolojileri bir araya getiriyor.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek fuar, savunma teknolojilerindeki en son gelişmelerin sergilendiği, uluslararası işbirliklerinin güçlendirildiği ve geleceğin savunma stratejilerinin şekillendiği bir platform olarak öne çıkıyor.

SYS Grup, Türkiye'nin en önemli uluslararası markalarından olan bu küresel vitrinde, yenilikçi mühendislik çözümleri ve sahada test edilmiş ürünleriyle dikkati çekmeyi hedefliyor.

Grup şirketleri fuarda, geniş ürün yelpazesini sergileyecek

SYS Grup, bünyesindeki CANiK, MECANiK, UNIROBOTICS, AEI Systems ve CANiK ACADEMY markalarıyla savunma sanayisinde bütüncül bir ekosistem oluşturuyor.

Yaptığı stratejik yatırımlarla kara, deniz ve hava platformları için sistem üreten, tüm sektör paydaşlarının güvenilir çözüm ortağı konumuna yükselen SYS Grup, sahaya hazır, vizyoner ve uluslararası işbirliğine elverişli yapısıyla global savunma endüstrisinde fark oluşturuyor, kullanıcı ihtiyaçları için güvenilir çözümler sunuyor.

Grup şirketleri, "Ateşli Silahlardan Robotik Savunma Çözümlerine: Tek Grup, Tek Vizyon" mottosuyla tabancadan robotik savunma sistemlerine uzanan geniş ürün yelpazesini fuarda sergileyecek.

Fuarda CANiK'in yenilikçi ateşli silah sistemlerinden UNIROBOTICS'in otonom ve robotik çözümlerine, MECANiK'in optik sistemlerinden AEI Systems'in ileri mühendislik çözümlerine kadar tüm markalar, SYS Grup bünyesinde inşa ettikleri entegre bir savunma ekosistemini ortaya koyacak.

CANiK ACADEMY de satış sonrasında sağlanan eğitim ve destek hizmetlerini tanıtacak. Yalnızca silah tasarlamakla kalmayıp en karmaşık savunma çözümlerini mühendislik gücüyle inşa ederek son kullanıcılara güç çarpanı sağlayan Grup şirketleri, IDEF'te yeni işbirlikleri kurmayı amaçlıyor.