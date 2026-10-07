Swissmem CEO'su Brupbacher, IAC 2029'da Cenevre'yi uzay diplomasisi için önerdi

İsviçre'nin önde gelen teknoloji, makine ve elektrik endüstrisi derneği Swissmem Üst Yöneticisi ( Ceo ) Stefan Brupbacher, Cenevre'nin Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) 2029'da diplomasinin merkezi olarak ev sahibi olması gerektiğini belirterek, "Cenevre diplomasinin şehri, diyalog şehri olmuştur ve eminiz ki Cenevre 2029'daki IAC'ye hazırdır ve giderek daha fazla parçalanan bir dünya da Cenevre'ye ihtiyaç duymakta. Uzayda ortaklığa ihtiyacımız var." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen IAC 2026, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Swissmem CEO'su Brupbacher, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Antalya'da düzenlenen kongreyi harika bulduğunu kaydederek, Türkiye'nin yükselen ve halihazırda kökleşmiş bir ekonomik güç olduğunu söyledi.

Brupbacher, "Dürüst olmak gerekirse, eski bir hükümet temsilcisi olarak, açılış töreninde Cumhurbaşkanı ve iki bakanın konuşma yapması beni şoke etti. İsviçre'den toplamda sadece 7 bakanımız var. Kongre 2029'da Cenevre'de gerçekleştiğinde bu siyasi katılım düzeyini nasıl yakalayabileceğimiz konusunda hiçbir fikrim yok." diye konuştu.

Türkiye'nin ev sahipliğine övgü

Brupbacher, İsviçre'nin Avrupa Uzay Ajansının (ESA) kurucu üyesi olduğunu hatırlatarak, uzayda yer alan, uzayda vazgeçilmez olan, uydulardan mekanik parçalara ve elektroniğe kadar her türlü uzay misyonu için kritik parçalar sağlayan küçük ve orta ölçekli şirketleri olduğunu anlattı.

İsviçre'nin niş pazarlarda küresel lider olan çok sayıda küçük ve orta ölçekli şirkete sahip bir ülke ve ekonomi olduğunun altını çizen Brupbacher, "Hükümetimiz, örneğin Türkiye'ye kıyasla çok daha az organize. Sizin büyük bir stratejiniz var, bizim ise hepsi aynı şeyi isteyen küçük şirketlerimiz var, uzayda çözümler bulmak ve uzayda iş yapmak istiyoruz, tabandan üste doğru, stratejimiz bu." ifadelerini kullandı.

"Uzay neredeyse her ülke için önemli"

Stefan Brupbacher, uzayın ticarileşmesinde büyük bir patlama yaşandığına işaret ederek, eskiden uzayın sadece büyük ülkeler için olduğunu şimdi ise neredeyse her ülke için öneminin bulunduğunu belirtti.

Brupbacher, "Bu büyük bir fırsat ve dolayısıyla sizin Türkiye'de bir stratejiniz var, bu mükemmel. Biz İsviçre'de normalde erken uyanırız ama o kadar erken kalkmayız, bu yüzden politika konusunda Türkiye gibi bir ülkeden ders alabiliriz. Bence tüm hükümetler benzer stratejiler izlemek zorunda kalacak çünkü uzay sadece ekonomik alan için değil, aynı zamanda toplum için hatta savunma için de kilit önemde." diye konuştu.

Dünyanın giderek daha fazla bölündüğüne dikkati çeken Brupbacher, uzayın herkese ait olduğunu kaydetti.

Brupbacher, uzayda kurallara, ortak anlayışa ve her şeyden önce işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle teklifimiz, uzay diplomasisi için Cenevre girişimine sahip olmamızdır. Cenevre diplomasinin şehri, diyalog şehri olmuştur ve eminiz ki Cenevre 2029'daki IAC'ye hazırdır ve giderek daha fazla parçalanan bir dünya da Cenevre'ye ihtiyaç duymakta. Uzayda ortaklığa ihtiyacımız var. Dolayısıyla katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz ve Türkiye'nin desteğine güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, ABD'nin Houston, İsviçre'nin Cenevre ve İspanya'nın Barselona kenti IAC 2029 için aday ülke konumunda bulunurken, kongrenin hangi şehirde yapılacağı ise programın son günü olan 9 Ekim'de açıklanması bekleniyor. IAC 2027 Polonya'nın Poznan kentinde, IAC 2028 ise Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenecek.

Kaynak: AA