Suudi Arabistan ve Katar, savunma ortaklığını güçlendirme kararı aldı

Suudi Arabistan'da düzenlenen Suudi- Katar Koordinasyon Konseyi toplantısında iki ülke, siyasi, ekonomik ve güvenlik başlıklarında kapsamlı işbirliği mesajı verirken, savunma ortaklığının ileri seviyeye taşınması için yeni adımlar atma kararı aldı.

Katar resmi haber ajansına göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Riyad'daki Yemame Sarayı'nda düzenlenen Katar-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 8. toplantısına başkanlık etti.

İkilinin görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliği ve ortak konular ele alındı.

İki ülke, siyasi, ekonomik ve güvenlik başlıklarında kapsamlı işbirliği mesajı verirken, savunma ortaklığının ileri seviyeye taşınması için yeni adımlar atma kararı aldı.

Hızlı tren anlaşması imzalandı

Toplantı kapsamında iki taraf, başkentler Riyad ve Doha'yı birbirine bağlayacak hızlı tren hattı projesine ilişkin anlaşmanın imza törenine katıldı.

Anlaşmayı Suudi Arabistan adına Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Katar adına ise Ulaştırma Bakanı Muhammed bin Abdullah Al Sani imzaladı.

Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) aktardığına göre proje, 785 kilometrelik bir demir yolu hattının inşasını içeriyor. Riyad ile Doha arasında uzanacak hat, Kral Selman Uluslararası Havalimanı ile Hamed Uluslararası Havalimanı bağlantısını da sağlayacak.

Hızlı trenin iki başkent arasındaki seyahat süresini yaklaşık 2 saate düşürmesi bekleniyor.

Çalışmaları 6 yılda tamamlanması beklenen projeyle yılda 10 milyondan fazla yolcunun taşınması ve 30 binden fazla istihdam oluşturulması hedefleniyor.