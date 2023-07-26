Suudi Arabistan, Bayraktar Akıncı Filosu İçin Rekor Anlaşma İmzaladı

Suudi Arabistan, yerli ve milli üretim insansız hava aracı Bayraktar Akıncı filosu kurmak için Baykar ile rekor bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın bedeli 3 milyar doları aştı.

Türk savunma sanayii şirketlerinin uluslararası pazarda gösterdiği ihracat başarısına bir yenisi daha geçtiğimiz hafta eklendi. Suudi Arabistan, yerli ve milli üretim insansız hava aracımız olan Bayraktar Akıncı filosu kurmak için Baykar ile (Türkiye Cumhuriyeti'nin de izniyle) rekor bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın bedeliyse tam anlamıyla dudak uçuklattı. Bir önceki rekorun 10 katından daha fazla.

Suudi Arabistan, Bayraktar Akıncı filosunu tam 3 milyar dolar karşılığında kuruyor!

Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında geçtiğimiz hafta Bayraktar Akıncı TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzalandı. Suudi Arabistan, Baykar'dan alacağı Bayraktar Akıncılar ile Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlığı için TİHA filoları kuracak. Aynı zamanda anlaşma kapsamında Baykar'dan eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de alınacak.

Yapılan anlaşmanın toplam bedeli geçtiğimiz hafta gizli olarak tutulmuştu. Fakat az önce SSB Başkanı Haluk Görgün tarafından yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan ile yapılan Akıncı TİHA ihracat anlaşmasının bedeli 3 milyar dolardan daha fazla.

3 milyar dolarlık anlaşma yeni bir rekor. ve önceki rekor bedele sahip Kuveyt ile yaptığımız TB2 satışı anlaşmasının bedelinden tam 10 kat daha fazla. Önceki rekor bedel 270 milyon dolar iken Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmanın bedeli tam 3 milyar dolar.

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Yapılan anlaşma ile Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne insansız hava araçları ile birlikte onlara uygun mühimmatlar, yer istasyonları ve yer kontrol birimleri gibi ürünlerde satıldı. Ayrıca bunların yanında Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri, Baykar mühendislerinden gerekli eğitim ve sertifikaları da alacak.

Bayraktar Akıncı özellikleri ve mühimmatları

12.2m uzunluk, 20m kanat açıklığı, 4.1m yükseklik.

45+ bin feet (13km+) irtifa.

24 saati geçen uçuş süresi.

195 knots (361km/s) hız.

Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi.

Yer sistemlerinden bağımsız otomatik ve hassas iniş ve kalkış.

Uydu haberleşmesi sayesinde dünyanın her yerinden kontrol.

GPS'e bağımlılığı yok. Dahili Sensör füzyonu.

Lazer güdümlü akıllı mühimmatları ve göz bebeğimiz SOM füzesini kullanabiliyor.

AESA radarı, Aselsan ortak açıklık hedefleme sistemi ve elektronik harp sistemleri.

6 tona kadar kalkış ağırlığı.

1.5 tona kadar faydalı yük.

Akıncı A – 2x 450 Hp, toplam 900 HP motor gücü

Ivchenko-Progress, AI-450C, 2 x 336 kW

Akıncı B – 2x 750 HP, toplam 1500 HP motor gücü

Pratt & Whitney Canada, PT6A-135A, 2 x 559 kW

Akıncı C – 2x 900 HP, toplam 1800 HP motor gücü

2x 900 HP yerine 2 x 222 HP TEI-PD222ST yerli motor kullanılabilir

Bayraktar Akıncı'nın kullanabileceği mühimmatlar:

Tolun minyatür bomba

MAM L/C/T

Cirit

Nüfuz Edici Bomba

L-UMTAS

Bozok

Gökdoğan

Bozdoğan

SOM-A seyir füzesi

Hassas Güdüm Kiti

Lazer Güdüm Kiti

Mark 81/82/83

Kanatlı Güdüm Kiti Mark 82

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