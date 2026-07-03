Suruç Ovası'nda dijital tarım dönemi: 20 bin üreticiye hizmet verecek meteoroloji istasyonu kuruldu

Şanlıurfa'nın Suruç Ovası'nda sulama yönetimini güçlendirecek otomatik meteoroloji istasyonu kuruldu.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü öncülüğünde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın mali desteği ve Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Topçu Gündaş Suruç Sulama Birliği Başkanlığı'nın paydaşlığında yürütülen "Suruç Ovası Pompaj Sulama Sahasında Suyun Etkin Kullanımı ve Yeniliklerin Entegrasyonu Projesi (SUSAP)" kapsamında sulama yönetimini güçlendirecek otomatik meteoroloji istasyonu kuruldu.

Topçu Gündaş Suruç Sulama Birliği Taşbasan Göleti sahasına kurulan meteoroloji istasyonu, hava sıcaklığı, bağıl nem, rüzgar hızı ve yönü, güneş radyasyonu, yağış miktarı ile toprak sıcaklığı gibi birçok meteorolojik veriyi anlık olarak ölçebilecek kapasiteye sahip bulunuyor. Sistem, belirli zaman aralıklarında veri kaydı yaparak sürekli izleme ve analiz imkanı sunacak.

Yaklaşık 400 bin dekarlık tarım arazisinde üretim yapan 20 bin çiftçiye hizmet vermesi planlanan sistem sayesinde üreticiler, kendilerine tanımlanacak kullanıcı adı ve şifrelerle verilere 7 gün 24 saat erişebilecek. Böylece sulama zamanlaması daha doğru planlanabilecek, gereksiz su tüketimi azaltılabilecek ve enerji maliyetlerinde tasarruf sağlanabilecek.

Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Tüzün yaptığı açıklamada, "Bu istasyonun kurulma amacı, devletimizin ve Bakanlığımızın imkanlarıyla bu sistem sayesinde ilçemize kazandırılacak birim alanda alınan ürün miktarı ve kalitesinin artışını sağlamaktır. İklim değişikliği ve kuraklık risklerine karşı üreticilerimizin direncinin artması, üçüncüsü ise ilçe tarım müdürlüğü personeli olarak bölgedeki riskleri; don, fırtına, hastalık gibi etkenleri ekrandan izleyerek çiftçilerimize bu konuda bilgi akışını sağlamaktır. Dördüncü olarak, özellikle TARSİM havuzu adı altındaki bu bilgilerin akışını sağlamak, ilçemizde tarımsal üretimde verimliliği artırmak, su kaynaklarımızı korumak ve üreticilerimizin girdi maliyetlerini optimize etmek amacıyla devletimizin ve Bakanlığımızın imkanları ile temin edilen dijital tarımsal meteoroloji istasyonuna ait kapasite raporu açıklanmıştır. Bu konudaki amacımız ve hedefimiz, Suruç'taki tüm çiftçilerimize katkı sağlamaktır" dedi.

Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin ise "Bugün ilçemizde, GAP-TEAM, Topçu Gündaş Sulama Birliği ve Suruç İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından bir meteoroloji istasyonu kuruldu. Bu meteoroloji istasyonu, bölgemizde yaklaşık 10 kilometre çapında, 5 kilometre yarıçapındaki alanda meydana gelen iklimsel olayları ve meteorolojik verileri kayıt altına alacak. Çiftçilerimiz, uygulama üzerinden sisteme girerek hava durumu ve meteorolojik verileri hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilecek. Don, dolu gibi afetlere ilişkin önceden uyarılar alarak gerekli tedbirleri zamanında uygulayabilecekler. Ayrıca, TARSİM sigortaları kapsamında çiftçilerimiz dolu veya don nedeniyle zarar gördüklerinde, bu istasyondan elde edilen verileri somut delil olarak kullanabilecek ve gerektiğinde ilgili mercilere ya da mahkemelere sunabileceklerdir" diye konuştu.

Bölge çiftçisi istasyonun kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı