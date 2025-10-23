Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret tescilli Suruç narında hasat dönemi başladı. Ağaçlardan toplanan narların mayhoş olarak tabir edilen ekşi olanları Avrupa ülkelerine tatlı olanları ise Arap ülkelerine gönderiliyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bu yıl kurak geçen sezona rağmen nar üreticileri, bereketli bir hasat yapmanın sevincini yaşıyor. Bahçelerden toplanan narlardan tadı güzel olanlar başta Avrupa ve Arap ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç edilirken bazıları ise yurt içindeki tüketicilere ulaştırılıyor. Tadı ekşi olanlar ise nar ekşisine dönüştürülüyor. Küçük atölyelerde ya da evlerdeki geleneksel metotlarla hazırlanan nar ekşisi de yurt dışı ve yurt içinde pazarlanıyor.

Halk tarafından çok tercih ediliyor

Gıda Yüksek Mühendisi Mustafa Erdal, Suruç narının sadece taze meyve olarak değil, sanayiye kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Suruç narının kendine has tadı, mayhoş özelliği, ekşiliği, antioksidan ve fenolik maddenin varlığından dolayı gerek kolesterol, gerek şeker hastaları üzerinde olumlu etkileri bulunduğundan halkımız tarafından çokça tercih edilmektedir. Bunun sadece taze tüketim olarak değil de konsantre ederek de yıl boyunca ulaşılabilir bir ürün olmasını istiyoruz. Belli başlı küçük işletmeler veya aileler tarafından narlar hasat edildikten sonra yıkanıp tane haline getiriliyor. Daha sonra küçük makinelerle presleniyor. Bekletilip süzüldükten sonra sonra elde edilen aroma nar ekşisi haline getiriliyor" dedi.

Mayhoş olanları Avrupa'ya, tatlı olanları Arap ülkelere

Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, Suruç narının bölgenin iklim ve toprak yapısına uyumlu bir ürün olduğunu belirterek Türkiye'nin nar üretimindeki konumuna dikkat çekti. Yetiştirilen narların yüzde 20'sinin yurt dışına ihraç edildiğini söyleyen Bilgin, "Türkiye nar üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini ihraç ediyor. Ülkemizde yaklaşık 650 bin ton nar üretimi gerçekleşmektedir. Bunlardan en fazla üretim yapan illerden biri Antalya'dır. Daha sonra ise Şanlıurfa gelmektedir. Şanlıurfa'da her yıl ortalama 10 bin ton nar elde edilmektedir ve biz bunları dışarıya ihraç ediyoruz. Özellikle mayhoş olanları Almanya gibi AB ülkelerine, tatlı narları da Arabistan ve Irak gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Bu yıl sezon kurak geçti, Suruç narı dayanıklı yapısı sebebiyle olumsuzlukları ortadan kaldırdı" ifadelerini kullandı.

Bilgin, "Suruç narı 2021 yılında Türkiye Türk Patent Enstitüsü tarafından 2023 yılında ise AB tarafından coğrafi işaret almıştı. Suruç narı, Şanlıurfa'nın AB tarafından tek tescilli ürünü olarak kayıtlara geçmiştir. Bu noktada ekonomik değere katkı sağlamak açısından çiftçilere yönelik hibelerin arttırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Suruç narının iri taneli, ince kabuklu ve ekşi, tatlı dengesiyle diğer nar çeşitlerinden ayrıldığını ifade eden Bilgin, ürünün hem sofralık hem de sanayi tipi üretimde tercih edildiğini belirtti. - ŞANLIURFA