Suriye Türkiye'den İthalatında Gümrük Vergilerini İndirdi

Türk heyeti ile yeni Suriye hükümeti yetkilileri arasında Şam'da devam eden görüşmeler olumlu sonuçlar vermeye başladı. Suriye, Türkiye'den ihraç edilen 269 ürünün gümrük vergisinde indirim yaptı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Suriye hükümetinin Türkiye'den ithal edilen ürünlere uyguladığı gümrük vergilerinde indirim yapmasının ülke ekonomisi için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Milletvekili Bozgeyik, Suriye'nin en büyük ticaret partnerinin Türkiye olduğunu belirterek, "Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalara göre, Suriye'nin, Türkiye'nin ihraç ettiği aralarında gıda, demir-çelik ve hijyen ürünlerinin de yer aldığı 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı alması bölgemiz ve ülkemiz ekonomisi için son derece sevindirici bir gelişmedir" dedi.

Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde hızla artmasını beklediklerini ifade eden Milletvekili Bozgeyik, Suriye'nin yeniden imarında ve kalkınmasında Türkiye'nin her zaman Suriye halkının yanında olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin sadece ticaretle sınırlı kalmayacağını, ekonominin yanında eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda da önemli bir işbirliği potansiyelinin bulunduğuna dikkat çeken Bozgeyik, "Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye'nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalınması bölgemiz sanayicisi ve ihracatçısı için çok önemli ve olumlu bir gelişmedir. Bu arada 2011 yılında iptal edilen Serbest Ticaret Anlaşması vardı. Şam'da gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke de daha kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe konulması konusunda da mutabık kalınması da sevindiricidir. Bütün bu gelişmeler önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin her anlamda daha da gelişeceğinin göstergesidir. Suriye hükümetinin 269 üründe gümrük vergilerini indirme kararı almasında emeği geçen Ticaret Bakanlığımızın tüm yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP